« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Raphaël Nouet
13 octobre 2025

Dans l’affaire dite des « barbouzeries » du PSG, l’ancien directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes, a fait des aveux qui laissent à penser que le Qatar n’est pas prêt de quitter le club.

L’édition du week-end du Monde a permis d’en apprendre davantage sur l’une des nombreuses affaires dans lesquelles Nasser al-Khelaïfi est impliqué. Leur ensemble a un nom : les « barbouzeries » du PSG. Une façon de synthétiser le fait que le Qatar a attiré les mondes politiques et économiques au Parc des Princes pour mieux bénéficier d’avantages de toutes sorties. Le Monde a eu accès à l’audition de l’ancien directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes, qui a été mis en examen pour « corruption ».

Même l’Etat réclame des places au PSG !

Au-delà des explications de Ribes, ce qui est frappant à la lecture de l’article, c’est que personne n’a intérêt à voir le Qatar quitter le PSG ! En effet, tout le monde réclame des places pour les matches car, souvent, il s’agit d’une récompense pour les invités. Ainsi, l’Etat aurait obtenu des tickets pour un gros match au Parc des Princes afin de remercier des entreprises ayant investi en France ! Idem pour les politiques, qui n’hésitent pas à y envoyer des personnes leur ayant donné des coups de pouce.

A partir de là, le vœu de tous les supporters des autres clubs français, à savoir revoir un PSG avec un salaire privé des apports qataris, n’est pas près de se réaliser. La France et sa classe politique sont bien trop impliquées avec le club de la capitale.

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
Equipe de France...

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l’Islande avec des surprises

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Metz-OM.
Mercato...

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Par Raphaël Nouet
Hong à l'échauffement avant Brest-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Franco Mastantuono lors d'un match du Real Madrid en début de saison.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin, lors de son retour en équipe de France, face à l'Azerbaïdjan.
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin victime d’un traitement à la Habib Beye (Stade Rennais) ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : après Yamal, 5 signatures de taille annoncées en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE : harcelé ? Khazri fracasse cet ancien coéquipier !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : le PSG fonce sur Endrick, triple rebondissement en vue !

Par Bastien Aubert
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Fonseca furax contre lui, départ et jackpot en vue en janvier ?

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Le Havre AC...

OM : pluie de bonnes nouvelles avant Le Havre

Par Bastien Aubert
Gilberto Mora
Mercato...

PSG Mercato : Campos a lancé les grandes manoeuvres pour cet hiver, deux noms ont fuité !

Par Bastien Aubert
Berke Özer (LOSC)
Ligue 1...

LOSC : un an de prison pour Berke Özer ?

Par Bastien Aubert
Dani Olmo (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : bonne nouvelle avant Gérone et le Clasico 

Par Bastien Aubert
Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur, 2 M€ en moins pour le Mercato d’hiver ?

Par Bastien Aubert
Yassine Gessime (Dunkerque)
Mercato...

OM Mercato : Benatia cible un petit génie pour l’après Greenwood

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin
Ligue 1...

Revue de presse : Beye (Stade Rennais) a déjà convaincu un crack au Mercato, coup dur pour Thauvin (RC Lens) !

Par Bastien Aubert
Chico Lamba (ASSE)
ASSE...

ASSE : après Jaber, un autre titulaire d’Horneland sur le carreau ! 

Par Bastien Aubert
Nuno Mendes a fini par dominer Lamine Yamal après un début impressionnant du Barcelonais.
FC Barcelone...

PSG Mercato : nouvelles révélations fracassantes sur l’avenir de Yamal (FC Barcelone)

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a un Mondialiste inattendu dans son onze !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

OM Mercato : exit Maupay, le RC Lens à la relance ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet