Dans l’affaire dite des « barbouzeries » du PSG, l’ancien directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes, a fait des aveux qui laissent à penser que le Qatar n’est pas prêt de quitter le club.

L’édition du week-end du Monde a permis d’en apprendre davantage sur l’une des nombreuses affaires dans lesquelles Nasser al-Khelaïfi est impliqué. Leur ensemble a un nom : les « barbouzeries » du PSG. Une façon de synthétiser le fait que le Qatar a attiré les mondes politiques et économiques au Parc des Princes pour mieux bénéficier d’avantages de toutes sorties. Le Monde a eu accès à l’audition de l’ancien directeur de la communication du PSG, Jean-Martial Ribes, qui a été mis en examen pour « corruption ».

Même l’Etat réclame des places au PSG !

Au-delà des explications de Ribes, ce qui est frappant à la lecture de l’article, c’est que personne n’a intérêt à voir le Qatar quitter le PSG ! En effet, tout le monde réclame des places pour les matches car, souvent, il s’agit d’une récompense pour les invités. Ainsi, l’Etat aurait obtenu des tickets pour un gros match au Parc des Princes afin de remercier des entreprises ayant investi en France ! Idem pour les politiques, qui n’hésitent pas à y envoyer des personnes leur ayant donné des coups de pouce.

A partir de là, le vœu de tous les supporters des autres clubs français, à savoir revoir un PSG avec un salaire privé des apports qataris, n’est pas près de se réaliser. La France et sa classe politique sont bien trop impliquées avec le club de la capitale.