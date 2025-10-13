Selon la dernière étude du CIES, Lamine Yamal est le joueur le plus cher de la planète football. L’ailier du FC Barcelone, courtisé par le PSG, vaudrait au maximum 383 M€ !

On le sait, le FC Barcelone ne lâcherait Lamine Yamal pour rien au monde. Et quand bien même le PSG voudrait lui refaire le coup de Neymar en 2017, il a justement pris ses précautions au moment de la prolongation de sa jeune star de 18 ans en juillet en fixant une clause de départ à un milliard. Donc, à moins que Yamal ne demande expressément à quitter le FCB ou à moins que ce dernier soit tellement dans la panade financièrement qu’il soit obligé de le sacrifier, l’ailier droit ne rejoindre pas le PSG. Et surtout pas aux tarifs évoqués !

Yamal, joueur le plus cher de la planète football !

En effet, dernièrement, des médias ont annoncé la volonté du PSG de mettre plus de 230 M€ sur la table pour s’offrir Lamine Yamal. Le record de Neymar (222 M€), déjà détenu par le club du Qatar, serait ainsi battu. Mais à en croire la dernière lettre du CIES, le joueur espagnol vaudrait beaucoup plus ! Sa valeur serait comprise entre 329 et 383 M€ ! L’Observatoire du football estime qu’il est actuellement le footballeur le plus cher en circulation, loin devant Kylian Mbappé, Erling Haaland Pedri ou Vinicius Jr !

Le FC Barcelone savait déjà depuis longtemps que Lamine Yamal était une mine d’or à lui tout seul. Il en a la confirmation. Et encore, le jeune ailier espagnol est encore loin d’être arrivé à maturité ! Sa saison 2024-25 a déjà été éblouissante mais le meilleur est sûrement encore à venir !