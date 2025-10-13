« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
Raphaël Nouet
13 octobre 2025

Selon la dernière étude du CIES, Lamine Yamal est le joueur le plus cher de la planète football. L’ailier du FC Barcelone, courtisé par le PSG, vaudrait au maximum 383 M€ !

On le sait, le FC Barcelone ne lâcherait Lamine Yamal pour rien au monde. Et quand bien même le PSG voudrait lui refaire le coup de Neymar en 2017, il a justement pris ses précautions au moment de la prolongation de sa jeune star de 18 ans en juillet en fixant une clause de départ à un milliard. Donc, à moins que Yamal ne demande expressément à quitter le FCB ou à moins que ce dernier soit tellement dans la panade financièrement qu’il soit obligé de le sacrifier, l’ailier droit ne rejoindre pas le PSG. Et surtout pas aux tarifs évoqués !

Yamal, joueur le plus cher de la planète football !

En effet, dernièrement, des médias ont annoncé la volonté du PSG de mettre plus de 230 M€ sur la table pour s’offrir Lamine Yamal. Le record de Neymar (222 M€), déjà détenu par le club du Qatar, serait ainsi battu. Mais à en croire la dernière lettre du CIES, le joueur espagnol vaudrait beaucoup plus ! Sa valeur serait comprise entre 329 et 383 M€ ! L’Observatoire du football estime qu’il est actuellement le footballeur le plus cher en circulation, loin devant Kylian Mbappé, Erling Haaland Pedri ou Vinicius Jr !

Le FC Barcelone savait déjà depuis longtemps que Lamine Yamal était une mine d’or à lui tout seul. Il en a la confirmation. Et encore, le jeune ailier espagnol est encore loin d’être arrivé à maturité ! Sa saison 2024-25 a déjà été éblouissante mais le meilleur est sûrement encore à venir !

FC BarceloneMercatoPSG
#A la une

Les plus lus

Alban Lafont avec le maillot du Panathinaïkos sur le dos.
FC Nantes...

« Détruit » par le FC Nantes, Alban Lafont se relance au Panathinaïkos

Par Raphaël Nouet
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et l'émir du Qatar.
Ligue 1...

PSG : une enquête sur al-Khelaïfi confirme que le Qatar est encore là pour longtemps

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps en interview après le succès de la France sur l'Azerbaïdjan.
Equipe de France...

Equipe de France : le onze tricolore pour défier l’Islande avec des surprises

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood en action lors de Metz-OM.
Mercato...

OM Mercato : une menace se précise pour Greenwood

Par Raphaël Nouet
Hong à l'échauffement avant Brest-Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : les supporters ont une recrue estivale dans le collimateur

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Franco Mastantuono lors d'un match du Real Madrid en début de saison.
Liga...

Real Madrid : le verdict est tombé pour Mbappé et Mastantuono

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Yamal (FC Barcelone), c’est 383 M€ !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : un international blessé rassure Horneland

Par Raphaël Nouet
Florian Thauvin, lors de son retour en équipe de France, face à l'Azerbaïdjan.
Ligue 1...

RC Lens : Florian Thauvin victime d’un traitement à la Habib Beye (Stade Rennais) ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : après Yamal, 5 signatures de taille annoncées en janvier ! 

Par Bastien Aubert
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE : harcelé ? Khazri fracasse cet ancien coéquipier !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : le PSG fonce sur Endrick, triple rebondissement en vue !

Par Bastien Aubert
Malick Fofana (OL)
Mercato...

OL Mercato : Fonseca furax contre lui, départ et jackpot en vue en janvier ?

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Le Havre AC...

OM : pluie de bonnes nouvelles avant Le Havre

Par Bastien Aubert
Gilberto Mora
Mercato...

PSG Mercato : Campos a lancé les grandes manoeuvres pour cet hiver, deux noms ont fuité !

Par Bastien Aubert
Berke Özer (LOSC)
Ligue 1...

LOSC : un an de prison pour Berke Özer ?

Par Bastien Aubert
Dani Olmo (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : bonne nouvelle avant Gérone et le Clasico 

Par Bastien Aubert
Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : coup dur, 2 M€ en moins pour le Mercato d’hiver ?

Par Bastien Aubert
Yassine Gessime (Dunkerque)
Mercato...

OM Mercato : Benatia cible un petit génie pour l’après Greenwood

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin
Ligue 1...

Revue de presse : Beye (Stade Rennais) a déjà convaincu un crack au Mercato, coup dur pour Thauvin (RC Lens) !

Par Bastien Aubert
Chico Lamba (ASSE)
ASSE...

ASSE : après Jaber, un autre titulaire d’Horneland sur le carreau ! 

Par Bastien Aubert
Nuno Mendes a fini par dominer Lamine Yamal après un début impressionnant du Barcelonais.
FC Barcelone...

PSG Mercato : nouvelles révélations fracassantes sur l’avenir de Yamal (FC Barcelone)

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a un Mondialiste inattendu dans son onze !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

OM Mercato : exit Maupay, le RC Lens à la relance ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet