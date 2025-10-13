Le FC Barcelone peut souffler. Après plusieurs jours d’inquiétude concernant l’état de santé de Dani Olmo, la tendance est enfin à l’optimisme du côté catalan.

Plus de peur que de mal pour Dani Olmo. Sorti prématurément de l’entraînement de la Roja la semaine dernière, l’international espagnol avait fait craindre une blessure sérieuse à quelques jours de la reprise du championnat et à moins de deux semaines d’un Clasico déjà très attendu.

Selon Mundo Deportivo, les nouvelles sont rassurantes : aucune fracture, ni lésion grave à signaler. Le joueur ressent encore quelques douleurs, mais rien qui ne remette en cause sa disponibilité pour la suite de la saison. Un véritable soulagement pour Hansi Flick, déjà privé de plusieurs cadres dans un calendrier surchargé.

Le staff médical du Barça reste toutefois extrêmement prudent. L’objectif est clair : ne prendre aucun risque inutile avec Olmo, d’autant que le Clasico face au Real Madrid approche à grands pas (26 octobre). Le milieu offensif devrait donc être ménagé face à Gérone, afin d’éviter toute rechute.