Remplaçant de Lucas Chevalier au PSG, le gardien russe Matvey Safonov vit mal son statut de remplaçant et envisage un départ cet hiver.

Recruté par le PSG à l’été 2024 pour 20 M€, Matvey Safonov a bien vécu son statut de remplaçant de Gianluigi Donnarumma lors de la première saison. Mais ça semble compliqué depuis juillet et le départ de l’Italien, remplacé par Lucas Chevalier. Peut-être parce que l’ancien portier du LOSC est loin d’être impérial, lui qui a fait une énorme boulette à Marseille (0-1) et n’a pas été impérial à Lille (1-1). Le Russe s’attendait peut-être à voir Luis Enrique faire jouer la concurrence. Mais il n’en a rien été et il a profité de son passage en sélection pour faire étalage de son malaise.

« Je ne suis pas satisfait de mon manque de temps de jeu »

« Je suis tellement heureux d’être de retour sur le terrain ! Je ne peux m’empêcher de dire à quel point je suis reconnaissant envers l’équipe nationale pour sa confiance et pour l’opportunité d’obtenir du temps de jeu. C’est un immense plaisir pour moi, j’attends toujours avec impatience ces déplacements en équipe nationale, car je comprends que chaque minute de match est importante pour moi et que je dois m’y accrocher. Je viens ici pour jouer à chaque fois avec un dévouement total et une immense envie. Merci de m’avoir donné cette opportunité. J’ai l’impression d’être en position de faiblesse. Ce n’est pas à moi d’en parler. Mon avenir devra attendre l’ouverture du mercato. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à redresser la barre. Je veux prouver que je mérite de jouer. Je ne suis pas satisfait de mon manque de temps de jeu. »

Après une telle sortie, un départ cet hiver semble inéluctable, à moins que Lucas Chevalier ne continuer de faire preuve de fébrilité, ce qui pourrait inciter Luis Enrique à le mettre sur le banc…