Le Paris Saint-Germain peut enfin respirer un peu. Après un début de saison cauchemardesque sur le plan des blessures, le club parisien entrevoit des nouvelles positives.

Ousmane Dembélé, victime début septembre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit, semble toucher au but. Après une rééducation intensive à Aspetar, au Qatar, l’ailier français a repris l’entraînement collectif et pourrait réintégrer le groupe dès vendredi pour la réception du RC Strasbourg (20h45), selon L’Équipe.

Même scénario encourageant pour Désiré Doué, totalement remis de sa blessure au mollet, et pour Fabian Ruiz, simplement préservé suite à une fatigue musculaire. Tous deux pourraient donc apporter des solutions supplémentaires à Luis Enrique pour les prochains matchs, offrant au coach parisien plus de flexibilité tactique. En revanche, Khvicha Kvaratskhelia reste surveillé de près après son retour avec la Géorgie, afin de prévenir toute rechute et de protéger l’ailier géorgien avant les échéances cruciales de fin d’année.

Mayulu espéré pour Strasbourg

Certains joueurs nécessitent encore plus de patience. João Neves poursuit sa reprise après une blessure à la cuisse, tandis que Bradley Barcola, ménagé pour des douleurs persistantes aux quadriceps, n’a pas encore retrouvé l’entraînement complet. Le jeune Senny Mayulu est, lui, espéré pour vendredi, mais la situation la plus délicate concerne Marquinhos. Le capitaine brésilien, touché au quadriceps gauche, manquera vraisemblablement la réception de Strasbourg ainsi que le déplacement à Leverkusen en Ligue des Champions.

Pour le PSG, ces retours progressifs représentent un vrai soulagement après un début de saison marqué par une avalanche de pépins physiques. Avec Dembélé et Doué à disposition, Luis Enrique pourra enfin compter sur des armes offensives supplémentaires, tandis que le staff médical continue de veiller sur les joueurs encore fragiles pour éviter tout nouveau coup dur. Entre prudence et optimisme, Paris avance donc avec un effectif progressivement renforcé, dans l’optique de repartir de l’avant en Ligue 1 et sur la scène européenne.