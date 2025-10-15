FC Nantes : terrible nouvelle pour le mercato et l’avenir de Castro !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : bonnes nouvelles pour Doué et Dembélé 

Désiré Doué lors du gala du Ballon d'Or.
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Le Paris Saint-Germain peut enfin respirer un peu. Après un début de saison cauchemardesque sur le plan des blessures, le club parisien entrevoit des nouvelles positives. 

Ousmane Dembélé, victime début septembre d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit, semble toucher au but. Après une rééducation intensive à Aspetar, au Qatar, l’ailier français a repris l’entraînement collectif et pourrait réintégrer le groupe dès vendredi pour la réception du RC Strasbourg (20h45), selon L’Équipe.

Même scénario encourageant pour Désiré Doué, totalement remis de sa blessure au mollet, et pour Fabian Ruiz, simplement préservé suite à une fatigue musculaire. Tous deux pourraient donc apporter des solutions supplémentaires à Luis Enrique pour les prochains matchs, offrant au coach parisien plus de flexibilité tactique. En revanche, Khvicha Kvaratskhelia reste surveillé de près après son retour avec la Géorgie, afin de prévenir toute rechute et de protéger l’ailier géorgien avant les échéances cruciales de fin d’année.

Mayulu espéré pour Strasbourg 

Certains joueurs nécessitent encore plus de patience. João Neves poursuit sa reprise après une blessure à la cuisse, tandis que Bradley Barcola, ménagé pour des douleurs persistantes aux quadriceps, n’a pas encore retrouvé l’entraînement complet. Le jeune Senny Mayulu est, lui, espéré pour vendredi, mais la situation la plus délicate concerne Marquinhos. Le capitaine brésilien, touché au quadriceps gauche, manquera vraisemblablement la réception de Strasbourg ainsi que le déplacement à Leverkusen en Ligue des Champions.

Pour le PSG, ces retours progressifs représentent un vrai soulagement après un début de saison marqué par une avalanche de pépins physiques. Avec Dembélé et Doué à disposition, Luis Enrique pourra enfin compter sur des armes offensives supplémentaires, tandis que le staff médical continue de veiller sur les joueurs encore fragiles pour éviter tout nouveau coup dur. Entre prudence et optimisme, Paris avance donc avec un effectif progressivement renforcé, dans l’optique de repartir de l’avant en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Ligue 1PSG
#A la une#RECAP'

Les plus lus

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : terrible nouvelle pour le mercato et l’avenir de Castro !

Par Bastien Aubert
Francois-Henri Pinault (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pinault ont une autre priorité qu’Habib Beye au Stade Rennais

Par Bastien Aubert
Deiver Machado (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : un joker surprise pour Pierre Sage !

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur (ASSE)
ASSE...

ASSE : un derby historique pourrait arriver plus tôt que prévu

Par Bastien Aubert
Désiré Doué lors du gala du Ballon d'Or.
Ligue 1...

PSG : bonnes nouvelles pour Doué et Dembélé 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 

Par Bastien Aubert
Nico Paz
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un retour et un crack attendus au Real Madrid, signature XXL au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Louis Leroux (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un nouveau latéral gauche international pour Luis Castro

Par Bastien Aubert
François Pinault, l'actionnaire du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : les Pinault prêts à virer Habib Beye ? Une deadline tombe !

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé avec le Ballon d'Or 2025.
Mercato...

PSG Mercato : vers un départ de Dembélé en juin ?

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili
ASSE...

ASSE : terrible coup dur pour Davitashvili ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : un premier verdict est tombé pour Gouiri, il est lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'ancien Vert Lucas Calodat évolue aujourd'hui au Mans.
ASSE...

ASSE : un ancien Vert veut prendre sa revanche avec Le Mans

Par Raphaël Nouet
Igor Paixao célébrant son but avec l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : le troll osé du père de Paixao avec une ancienne cible marseillaise

Par Raphaël Nouet
Wanda Nara a chaud
Compétitions...

Wanda Nara officialise son nouveau couple : exit Icardi, place à Martín Migueles !

Par Bastien Aubert
Batista Mendy (Séville FC)
FC Barcelone...

FC Nantes : un joyau du club pulvérise le FC Barcelone et met l’Espagne à ses pieds !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

Mercato : le RC Lens doit-il se repositionner sur Neal Maupay (OM) ? 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

Mercato : l’ASSE doit-elle se repositionner sur Enzo Bardeli en janvier ?

Par Bastien Aubert
Mayckel Lahdo en action lors du match du FC Nantes sur la pelouse du Stade Brestois.
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari a fait une grosse frayeur à Luis Castro

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs dernières oppositions, en 2023.
International...

Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record au nez et à la barbe de Lionel Messi

Par Raphaël Nouet
Gautier Larsonneur (ASSE)
ASSE...

ASSE : avant Le Mans, les Verts ont reçu une nouvelle qui va faire grand bruit

Par Bastien Aubert
Djaoui Cissé lors du match de l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Djaoui Cissé dans le viseur d’un club jouant la Champions League

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
ASSE...

Les infos du jour : Yamal (Barça) pas le bienvenu au PSG, Stassin (ASSE) récompensé, Gouiri (OM) touché, le faux pas de Beye au Stade Rennais

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri fêtant son premier but de la saison avec l'OM lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : énorme frayeur pour Gouiri avec l’Algérie !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet