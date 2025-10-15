Lors de l’entraînement de ce mercredi, Lamine Yamal a inscrit un but à la Lionel Messi en mettant quatre coéquipiers dans le vent sur cinq mètres avant de tromper le gardien.

Absent des terrains depuis la réception du PSG (1-2) le 1er octobre, Lamine Yamal n’a pas joué avec l’Espagne durant cette quinzaine internationale en raison de ses douleurs récurrentes aux adducteurs. Sa participation au mini derby contre Gérone samedi est aussi sujette à caution. Mais de ce que l’on a pu voir ce mercredi à l’entraînement, l’ailier a l’air en pleine forme !

Flick le fera-t-il jouer contre Gérone ?

Dans une vidéo diffusée par le club, on le voit à l’entrée de la surface de réparation passer entre trois coéquipiers puis en fixer un quatrième avant de tromper le gardien d’un tir croisé, le tout sur cinq mètres ! De la vitesse, de la technique, de la percussion : Lamine Yamal semble être revenu au niveau qu’on lui connaît et que l’on a trop rarement vu depuis le début de la saison. Et la comparaison avec Lionel Messi ou Diego Maradona s’impose après un slalom de ce genre.

Reste à savoir désormais si Hansi Flick le jugera apte pour participer au match de ce week-end. L’entraîneur du Barça ne veut prendre aucun risque avec son joyau, dont les adducteurs sifflent depuis quelque temps…