FC Barcelone Mercato : une immense star du Barça a mis un stop humiliant au PSG !

Le mercato féminin a failli créer un séisme en Catalogne : le Paris Saint-Germain, tout juste auréolé du recrutement d’Olga Carmona, s’est lancé à l’assaut de la plus grande star du FC Barcelone, Alexia Putellas. Mais la double lauréate du Ballon d’Or n’a pas tardé à clarifier sa position. Sa fidélité au Barça, forgée au fil d’une carrière exceptionnelle, l’a emporté sur toute ambition parisienne. Retour sur les motivations profondes d’une joueuse qui incarne un club et un état d’esprit.

Le PSG cible la star du Barça lors du mercato

Le marché des transferts a récemment été marqué par la signature de Olga Carmona au PSG, un coup de filet retentissant sur la scène européenne. Fort de ce succès, Paris a tenté d’enchaîner en s’attaquant à un tout autre monument : Alexia Putellas. Alors que la meneuse de jeu barcelonaise arrivait en fin de contrat, les discussions ont agité la presse et les réseaux. L’intérêt de Paris pour la capitaine catalane a aussitôt enflammé les rumeurs, suscitant curiosité et inquiétude en Catalogne. Pour en savoir plus sur cette tentative, découvrez la réponse d’Alexia Putellas face à l’offre de transfert du PSG.

La réaction tranchée d’Alexia Putellas

Interrogée sur la proposition parisienne, Putellas n’a pas hésité. À ses yeux, le choix s’est imposé “rapidement et simplement”. “Comme pour les autres offres, j’ai échangé avec mon club : ‘Que souhaitez-vous ?’. Le débat a aussitôt pris fin : mon présent, c’est le Barça”, a-t-elle affirmé, balayant toute ambiguïté. Si la démarche du PSG a fait le tour des médias, elle n’a pas ébranlé la certitude de la capitaine catalane : son histoire s’écrit avant tout en blaugrana.

Un attachement inébranlable au FC Barcelone

La force de la décision d’Alexia Putellas réside dans l’attachement rare, presque viscéral, qu’elle porte à son club d’enfance. “J’ai passé près de la moitié de ma vie ici, 95 % de ma carrière.” Pour elle, porter le maillot barcelonais va bien au-delà d’un simple contrat de joueuse professionnelle : “C’est une question de confiance, de simplicité, beaucoup plus qu’une relation de travail classique.”

Cette fidélité n’a rien d’anodin dans le football moderne. En ces temps où la mobilité des joueuses est devenue monnaie courante, Putellas s’affirme en symbole d’une passion qui s’inscrit dans la durée. Son palmarès parle pour elle ; rappelons qu’elle a déjà été honorée comme Alexia Putellas sacrée meilleure joueuse au Ballon d’Or 2021, référence mondiale à son poste et figure de proue du Barça féminin.

Et après ? L’avenir de la double Ballon d’Or

Si l’avenir contractuel d’Alexia Putellas reste à écrire — son bail avec Barcelone touche à sa fin cette saison —, un élément demeure incontournable : la motivation brûle toujours. “Tant que je garderai cette énergie et que le club en fera autant, l’aventure se poursuivra”, assure-t-elle. Le Barça et sa capitaine semblent unis par une confiance réciproque et une quête partagée de nouveaux sommets.

À 31 ans, la double Ballon d’Or continue de s’imposer comme indissociable du projet barcelonais. Et alors que l’Europe entière voudrait la détourner de la Catalogne, tout laisse à penser que la fidélité d’Alexia Putellas, inébranlable, restera l’un des plus beaux symboles du football féminin actuel. Pour suivre l’actualité du dossier et la suite des événements, on peut consulter les développements du mercato féminin autour d’Alexia Putellas.