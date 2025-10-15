Real Madrid : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone Mercato : une immense star du Barça a mis un stop humiliant au PSG !

Nasser Al-Khelaifi (PSG)
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Le mercato féminin a failli créer un séisme en Catalogne : le Paris Saint-Germain, tout juste auréolé du recrutement d’Olga Carmona, s’est lancé à l’assaut de la plus grande star du FC Barcelone, Alexia Putellas. Mais la double lauréate du Ballon d’Or n’a pas tardé à clarifier sa position. Sa fidélité au Barça, forgée au fil d’une carrière exceptionnelle, l’a emporté sur toute ambition parisienne. Retour sur les motivations profondes d’une joueuse qui incarne un club et un état d’esprit.

Le PSG cible la star du Barça lors du mercato

Le marché des transferts a récemment été marqué par la signature de Olga Carmona au PSG, un coup de filet retentissant sur la scène européenne. Fort de ce succès, Paris a tenté d’enchaîner en s’attaquant à un tout autre monument : Alexia Putellas. Alors que la meneuse de jeu barcelonaise arrivait en fin de contrat, les discussions ont agité la presse et les réseaux. L’intérêt de Paris pour la capitaine catalane a aussitôt enflammé les rumeurs, suscitant curiosité et inquiétude en Catalogne. Pour en savoir plus sur cette tentative, découvrez la réponse d’Alexia Putellas face à l’offre de transfert du PSG.

La réaction tranchée d’Alexia Putellas

Interrogée sur la proposition parisienne, Putellas n’a pas hésité. À ses yeux, le choix s’est imposé “rapidement et simplement”. “Comme pour les autres offres, j’ai échangé avec mon club : ‘Que souhaitez-vous ?’. Le débat a aussitôt pris fin : mon présent, c’est le Barça”, a-t-elle affirmé, balayant toute ambiguïté. Si la démarche du PSG a fait le tour des médias, elle n’a pas ébranlé la certitude de la capitaine catalane : son histoire s’écrit avant tout en blaugrana.

Un attachement inébranlable au FC Barcelone

La force de la décision d’Alexia Putellas réside dans l’attachement rare, presque viscéral, qu’elle porte à son club d’enfance. “J’ai passé près de la moitié de ma vie ici, 95 % de ma carrière.” Pour elle, porter le maillot barcelonais va bien au-delà d’un simple contrat de joueuse professionnelle : “C’est une question de confiance, de simplicité, beaucoup plus qu’une relation de travail classique.”

Cette fidélité n’a rien d’anodin dans le football moderne. En ces temps où la mobilité des joueuses est devenue monnaie courante, Putellas s’affirme en symbole d’une passion qui s’inscrit dans la durée. Son palmarès parle pour elle ; rappelons qu’elle a déjà été honorée comme Alexia Putellas sacrée meilleure joueuse au Ballon d’Or 2021, référence mondiale à son poste et figure de proue du Barça féminin.

Et après ? L’avenir de la double Ballon d’Or

Si l’avenir contractuel d’Alexia Putellas reste à écrire — son bail avec Barcelone touche à sa fin cette saison —, un élément demeure incontournable : la motivation brûle toujours. “Tant que je garderai cette énergie et que le club en fera autant, l’aventure se poursuivra”, assure-t-elle. Le Barça et sa capitaine semblent unis par une confiance réciproque et une quête partagée de nouveaux sommets.

À 31 ans, la double Ballon d’Or continue de s’imposer comme indissociable du projet barcelonais. Et alors que l’Europe entière voudrait la détourner de la Catalogne, tout laisse à penser que la fidélité d’Alexia Putellas, inébranlable, restera l’un des plus beaux symboles du football féminin actuel. Pour suivre l’actualité du dossier et la suite des événements, on peut consulter les développements du mercato féminin autour d’Alexia Putellas.

FC BarceloneMercatoPSG
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

Kylian Mbappé lors du match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan.
Real Madrid...

Real Madrid : Kylian Mbappé de retour à l’entraînement !

Par Louis Chrestian
Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !
FC Barcelone...

Le Barça dans la tempête judiciaire : l’affaire Griezmann menace le prochain mercato !

Par Louis Chrestian
RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !
RC Lens...

RC Lens : Robin Risser se confie sur son adaptation express !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Louis Leroux, la même carrière que Quentin Merlin ?
FC Nantes...

FC Nantes : Louis Leroux, la même carrière que Quentin Merlin ?

Par Louis Chrestian
RC Lens : La statistique hallucinante de Matthieu Udol !
RC Lens...

RC Lens : La statistique hallucinante de Matthieu Udol !

Par Louis Chrestian
ASSE : Bientôt la fin pour Djylian N’Guessan à Saint-Étienne ?
ASSE...

ASSE : Bientôt la fin pour Djylian N’Guessan à Saint-Étienne ?

Par Louis Chrestian
Strasbourg, Nice et le PFC à la bataille pour un ancien flop marseillais !
Mercato...

Strasbourg, Nice et le PFC à la bataille pour un ancien flop marseillais !

Par Louis Chrestian
OM : deux options sur la table pour Amine Gouiri, la décision tombe aujourd’hui !
OM...

OM : deux options sur la table pour Amine Gouiri, la décision tombe aujourd’hui !

Par Louis Chrestian
PSG : Deux retours de poids dans le groupe pour Strasbourg !
Ligue 1...

PSG : Deux retours de poids dans le groupe pour Strasbourg !

Par Louis Chrestian
Mbappé, Yamal et Bellingham : Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde !
FC Barcelone...

Mbappé, Yamal et Bellingham : Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde !

Par Louis Chrestian
L’Équipe de France au coeur d’un nouveau scandale avec Rabiot !
Equipe de France...

L’Équipe de France au coeur d’un nouveau scandale avec Rabiot !

Par Louis Chrestian
Ousmane Dembélé avec son Ballon d'Or lors d'une cérémonie dans sa ville de naissance.
Mercato...

PSG Mercato : Dembélé, un départ programmé pour 2027 ?

Par Raphaël Nouet
Les supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : le peuple vert a fait dérailler la billetterie d’un club adverse !

Par Raphaël Nouet
Elye Wahi lors d'un match de l'Eintracht Francfort en Bundesliga.
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi de retour en Ligue 1 en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Neymar drague des soeurs jumelles mais ça tourne mal !
FC Barcelone...

Neymar drague des soeurs jumelles mais ça tourne mal !

Par Louis Chrestian
Hyun-Seok Hong (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : après Radakovic, une autre recrue estivale hors-jeu !

Par Bastien Aubert
Elye Wahi (Francfort)
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : les galères continuent pour Elye Wahi !

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : l’avenir d’Habib Beye déjà scellé ?
Ligue 1...

Stade Rennais : l’avenir d’Habib Beye déjà scellé ?

Par Louis Chrestian
ASSE : Horneland fait une grande annonce sur Davitashvili
ASSE...

ASSE : Horneland fait une grande annonce sur Davitashvili

Par Laurent Hess
FC Nantes : Kita doit-il vendre le club ?
FC Nantes...

FC Nantes : Kita doit-il vendre le club ?

Par Louis Chrestian
Dusan Vlahovic en action lors du match entre la Serbie et l'Albanie.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un flop visé pour l’après-Lewandowski, le vestiaire pousse pour Alvarez

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Havre.
Ligue 1...

Stade Rennais : le directeur sportif ne rassure pas concernant l’avenir d’Habib Beye

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : le verdict est tombé pour Amine Gouiri !

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, lors d'un match à Monaco.
ASSE...

Les infos du jour : révélations au FC Nantes, tensions au PSG, retour à l’ASSE, l’OM sur Endrick

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet