FC Barcelone Mercato : discussions engagées avec le successeur de Lewandowski !

Le FC Barcelone semble avoir fait son choix pour remplacer Robert Lewandowski, en fin de contrat. Il fonce sur Dusan Vlahovic (Juventus)…

Le FC Barcelone a besoin d’un défenseur central cet hiver afin de faire face aux indisponibilités de Ronald Araujo et d’Andreas Christensen. Marc Guehi (Crystal Palace) était ciblé mais l’international anglais est très convoité et le Barça n’a pas les moyens de rivaliser avec la concurrence. Idem pour Nathan Aké (City). Et d’après Sport, c’est vers un autre défenseur de Premier League en fin de contrat que Deco compte se tourner : Marcos Senesi, le défenseur central argentin de Bournemouth. Âgé de 28 ans, Senesi s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Premier League où il joue depuis 4 saisons après avoir évolué au Feyenoord Rotterdam. Gaucher, il est réputé pour sa fiabilité défensive et pourrait quitter Bournemouth dès cet hiver en cas d’une offre convenable. Le FC Barcelone privilégierait pour l’instant un prêt plutôt qu’un transfert.

Le Barça a lancé l’opération Vlahovic

Mais le FC Barceklone prépare aussi l’avenir et dans cette optique, il songerait de plus en plus à lever l’option d’achat de Marcus Rashford. Prêté cette saison avec option d’achat par Manchester United, l’Anglaise réalise pour le moment une belle saison en Catalogne, avec 7 buts, 8 passes décisives et une place de titulaire régulier dans l’équipe d’Hansi Flick. Le montant de l’option d’achat de Marcus Rashford (29 ans) s’élève à 30 M€. Et l’autre dossier chaud du moment en Catalogne concerne le poste d’avant-centre. Robert Lewandowski, en fin de contrat, se dirige vers la sortie. Et pour lui succéder, Marca révèle que le Barça souhaite s’attacher les services de Dusan Vlahovic, en fin de contrat à la Juventus. Les dirigeants catalans auraient déjà noué les premiers contacts pour une arrivée du Serbe, libre, en fin de saison.

La carrière de Dušan Vlahović :

Partizan Belgrade (2014–2018)

Formé au Partizan.

Il débute très jeune en équipe première et devient l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du club.

Fiorentina (2018–2022)

Arrive en Serie A à seulement 18 ans.

Après une période d’adaptation, il explose à partir de 2020.

Saison 2021-2022 : 20 buts en championnat sur la première moitié de saison, parmi les meilleurs buteurs européens. Au total, 49 buts en 108 matchs pour la Viola

Juventus (2022–présent)

Jusque-là, Vlahovic, c’est 64 buts en 162 matchs pour la Vieille Dame