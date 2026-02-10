Parti loin de la Catalogne pendant un mois en fin d’année dernière pour soigner sa dépression, Ronald Araujo est revenu plus serein. Le capitaine du FC Barcelone s’est confié sur ce moment difficile.

Il est assez rare qu’un footballeur reconnaisse qu’il est en détresse psychologique et revienne dessus après. C’est dire si Ronald Araujo est courageux. Dans Mundo Deportivo, le défenseur du FC Barcelone est revenu sur la période difficile qu’il a traversée ces derniers mois et qui a culminé par une performance catastrophique contre Chelsea (0-3) le 25 novembre. Après cela, Hansi Flick lui avait dit de prendre des congés, de s’éloigner de Barcelone et de se recentrer sur lui-même. Et de ne revenir que lorsqu’il irait mieux.

« Je souffrais d’anxiété depuis un an et demi, qui s’est transformée en dépression »

Araujo a suivi le conseil de son entraîneur et est parti début décembre pour un pèlerinage en Israël. Il est resté un mois loin de Barcelone, retournant également en Uruguay. Quand il est revenu, il avait évacué ce qu’il n’hésite pas à appeler une dépression et il s’est focalisé sur le football. Hansi Flick l’a fait entrer en jeu plusieurs fois avant de le titulariser la semaine dernière à Albacete (2-1), en quarts de finale de Coupe du Roi, avec un but à clef. A MD, le défenseur a déclaré :

« Honnêtement, je me sens très bien. Je me suis senti très à l’aise pendant le match. Je pense avoir bien joué et j’ai contribué en marquant un but, ce qui m’a été très utile. Physiquement, je me sentais aussi en pleine forme. Bien sûr, j’étais fatigué à la fin, car je n’avais pas joué beaucoup de minutes, mais dans l’ensemble, je suis très très content. Je souffrais d’anxiété depuis un an et demi, qui s’est transformée en dépression, et je jouais comme ça. Cela a beaucoup changé car j’ai beaucoup appris pendant cette période. Je pense que c’était la bonne chose à faire. »

