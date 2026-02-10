Au FC Barcelone, l’impatience est palpable : Gavi (21 ans) a très officiellement signé son grand retour sur le terrain cette semaine. Le jeune international espagnol, absent depuis août à cause d’une grave blessure au ménisque, s’est à nouveau entraîné avec le ballon.

Le sourire de Gavi n’a pas tardé à envahir les réseaux sociaux. « Quel plaisir de m’entraîner avec le ballon après une si longue absence ! », a-t-il partagé, laissant derrière lui des mois de frustration et de rééducation. À seulement 21 ans, le prodige du FC Barcelone n’a disputé que 66 minutes cette saison en Liga, mais son envie de retrouver la pelouse n’a jamais faibli. Sa présence à la Ciudad Deportiva Joan Gamper n’est pas passée inaperçue. Si vous suivez avec attention les étapes de sa remise en route, ces informations détaillent les dernières nouvelles sur sa reprise.

Retour progressif à l’entraînement collectif

Exercices spécifiques avec ballon

Surveillance médicale renforcée

Optimisme grandissant autour d’une reprise en match

Un retour géré avec prudence par le staff du Barça

De la prudence, il y en aura. L’encadrement barcelonais, mené par Hansi Flick, veille à chaque détail de la réintégration du milieu espagnol. Le technicien allemand sait combien Gavi a souffert des blessures graves ces derniers mois, dont une rupture des ligaments croisés. Hors de question de précipiter son retour sur la pelouse.

Cet accompagnement patient et méticuleux est expliqué dans les déclarations récentes du staff à propos de sa blessure. Hansi Flick ne cache pas son engagement : il veut retrouver le meilleur Gavi… mais sans brûler les étapes.

Quel rôle pour Gavi dans la fin de saison du Barça ?

Aucune date officielle de retour à la compétition n’est encore annoncée, mais l’optimisme règne à Barcelone. Le Barça rêve de revoir son moteur du milieu reprendre la main, d’autant plus que la saison entre dans sa phase décisive. Sa fougue, son volume de jeu et sa polyvalence pourraient peser lourd pour les échéances à venir en Liga.

À 21 ans, Gavi s’impose déjà comme un cadre dans le vestiaire et sur la scène internationale. Son retour imminent est perçu comme un atout essentiel pour redonner du rythme et du mordant à l’entrejeu barcelonais. Pour suivre l’évolution de sa situation, vous pouvez consulter les mises à jour consacrées à Gavi. Au Barça, l’attente touche à sa fin. Les supporters n’ont qu’une hâte : voir leur jeune maestro rallumer l’étincelle et porter l’équipe vers les sommets. Encore un peu de patience… la lumière est au bout du tunnel.