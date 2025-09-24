RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi

Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi
Louis Chrestian
24 septembre 2025

Coup de tonnerre au FC Barcelone. L’absence prolongée de Gavi, touché gravement au genou, bouleverse le vestiaire et impose à Hansi Flick un défi à la fois sportif et humain. Alors que la reprise semblait possible en quelques semaines, le verdict médical est implacable : Barcelone devra vivre sans son prodige pour au moins quatre à cinq mois. Retour sur la réaction du coach et l’immense onde de choc sur la saison des Blaugrana.

Un coup dur pour Gavi et le Barça

Au cœur de l’automne, la blessure de Gavi s’est révélée bien plus grave qu’escomptée. Les médecins ont découvert une détérioration du genou « pire que prévu ». Conséquence immédiate : une durée d’indisponibilité qui s’allonge, plongeant tout un club dans la sidération. Pour le jeune milieu de 21 ans, l’inquiétude va au-delà des matches ratés, car il s’agit de préserver une carrière qui ne fait que commencer.

L’annonce a fait l’effet d’un choc dans le vestiaire. Gavi, véritable âme du collectif, incarne la future génération barcelonaise. Lui qui « vit pour le club », selon l’encadrement, laisse derrière lui un vide immense, tant sur le terrain que dans le cœur du groupe. Ses qualités de récupération, d’abattage et son investissement total faisaient de lui l’un des piliers du projet sportif du Barça.

Hansi Flick réagit avec force et espoir

Face à cette situation, Hansi Flick s’est voulu à la fois lucide et galvanisant. L’entraîneur allemand ne minimise pas la gravité de la blessure de son joueur, mais il refuse de céder au fatalisme. « Maintenant, on sait quoi faire », a-t-il résumé, soulignant l’importance de penser d’abord à la santé et au futur de Gavi.

Le technicien blaugrana veut transformer l’épreuve en force collective. Flick, véritable meneur de vestiaire, répète à ses joueurs la priorité absolue : « Il faut l’aider à retrouver son niveau. » Pour le coach, Gavi possède l’état d’esprit et la discipline nécessaires pour franchir cet obstacle. Son message est sans équivoque : « S’il y a bien quelqu’un qui peut surmonter ça, c’est Gavi. » Une façon de fédérer le groupe et de nourrir l’espoir d’un retour retentissant.

Quelles conséquences pour la saison ?

Cette absence plonge le FC Barcelone dans une équation inédite sur le plan tactique. Flick va devoir réinventer ses options au milieu, tout en maintenant le cap dans la course au titre. Les cadres de l’effectif voient leur rôle renforcé, et les jeunes en quête de temps de jeu auront une occasion unique de faire leurs preuves. Les dernières évolutions concernant la gestion du groupe sans Gavi le confirment : adaptation et solidarité seront les mots d’ordre.

Pour Gavi, l’horizon est aussi clair que possible : revenir encore plus fort, viser un rôle majeur pour le Mondial 2026 et continuer à incarner l’avenir du Barça. Le club prépare déjà chaque étape de sa rééducation, dans un climat de bienveillance et d’unité. Le message est limpide : toute une institution se mobilise pour permettre à son prodige de retrouver le sommet. Comme l’a martelé Flick, l’histoire de Gavi avec le Barça est loin d’être terminée, elle ne fait que traverser une épreuve qui révélera, une fois encore, la force collective des Catalans.

FC BarceloneLiga
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : la FFF reconnaît une énorme erreur d’arbitrage contre Lille

Par William Tertrin
Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi
FC Barcelone...

Barça : Hansi Flick s’exprime sur la terrible blessure de Gavi

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Un joueur de l’OM dans le viseur !
FC Nantes...

FC Nantes : Un joueur de l’OM dans le viseur !

Par Louis Chrestian
OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : Le joueur qui change tout dans la tactique de Roberto De Zerbi

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres
OGC Nice...

Nice : Franck Haise frappe fort avant la Roma en écartant deux cadres

Par Louis Chrestian
L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !
ASSE...

L’arme fatale d’Eirik Horneland est connue… et elle va vous surprendre !

Par Louis Chrestian
Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !
ASSE...

Ligue 2 : Messi permet à Pau d’être sur le podium, tandis que l’ASSE et Troyes font la course en tête !

Par Louis Chrestian
Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »
Amiens SC...

Lobry encense l’ASSE : « La meilleure équipe de Ligue 2 depuis longtemps ! »

Par Louis Chrestian
OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise
OM...

OM – PSG : Jean-Pierre Papin conquis par la prestation marseillaise

Par Louis Chrestian
OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !
Ligue 1...

OL : Tyler Morton dévoile ses ambitions !

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place
PSG...

Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga
Liga...

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga

Par Louis Chrestian
ASSE : Stassin en veut encore plus !
ASSE...

ASSE : Stassin en veut encore plus !

Par Louis Chrestian
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant en action face à Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : Lepenant interpelle Castro sur sa tactique !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes lors du match de l'ASSE contre Clermont.
ASSE...

ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens

Par Raphaël Nouet
Habituellement hostile à l'OM, la Meinau pourrait être indifférente vendredi.
Ligue 1...

OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo.
Liga...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, couple le plus influent de la planète !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Vinicius répond magistralement au flop du Ballon d’Or, Mbappé brille aussi

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas assistant au match entre la France et le Belgique chez les féminines.
ASSE...

ASSE : Jean-Michel Aulas flatte Kilmer Sports et plus particulièrement un dirigeant !

Par Raphaël Nouet
La joie de Florian Tardieu et de ses partenaires après le but à Amiens.
ASSE...

L’ASSE frappe un grand coup à Amiens, les notes des Verts

Par Raphaël Nouet
Franck et Waldemar Kita lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

Kita et un Canari inattendu ont secoué le FC Nantes à la mi-temps du derby !

Par Raphaël Nouet
Gavi lors d'un match de pré-saison du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Gavi opéré, son indisponibilité connue

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton en action lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM.
Ligue 1...

OL : Juninho et Benzema ont incité Morton à signer !

Par Raphaël Nouet
Dro Fernandez lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone va faire une Lamine Yamal avec sa dernière pépite

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet