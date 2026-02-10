À 18 ans, Lamine Yamal brille déjà parmi les incontournables du FC Barcelone. S’il fait parler son talent sur les terrains, le jeune ailier intrigue aussi par sa capacité à jongler avec la pression et à préserver une vie d’ado ordinaire, loin de l’agitation médiatique qui l’entoure.

Star de la Liga, Lamine Yamal garde pourtant les pieds sur terre. “Je fais ce que font tous les jeunes de mon âge : je sors avec mes amis, je m’occupe de mon frère, je joue à la PlayStation, je me promène… Des choses comme ça”, confie-t-il. La simplicité de ces habitudes contraste avec l’exposition d’une carrière déjà exceptionnelle, alors qu’il affiche 15 buts et 12 passes décisives cette saison.

Sorties entre amis,

Parties de PlayStation,

Balades en ville ou à vélo,

Sessions de cartes Pokémon.

Le plaisir des choses simples, voilà ce qui anime Yamal loin des projecteurs.

Pour tenir la cadence, Lamine Yamal sait aussi couper avec le football. Dès la fin des entraînements, il retrouve une routine ordinaire : petit-déj’ en terrasse, match improvisé au parc, balade entre copains. “J’essaie de profiter pleinement, et de me donner à fond sur le terrain, mais de me déconnecter autant que possible en dehors.”

Cette volonté de préserver un équilibre tranche avec l’agitation des autres jeunes stars du circuit. Un état d’esprit à contre-courant, particulièrement inspirant à l’heure où les rumeurs d’un transfert record de Sandro Tonali au PSG rappellent à quel point le football peut parfois dévorer l’intime.

Dissocier star sur le terrain et vie normale

Sur la pelouse, Yamal montre une maturité impressionnante, contribuant à la moitié des buts de son équipe en Coupe du Roi cette saison. Pourtant, hors du rectangle vert, il reste viscéralement attaché à son enfance, se rappelant avec tendresse ses parties de Pokémon ou de cartes avec les copains.

Devenu l’un des plus grands espoirs du football mondial, il pose déjà les bases d’une carrière équilibrée, où célébrité et spontanéité ne sont pas incompatibles. Un exemple à suivre pour une génération qui rêve tout autant de records que de liberté — loin du bruit et des projecteurs.