FC Barcelone : les noms de Yamal et Fati éclaboussés dans une enquête pour agression sexuelle ?

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Alors qu’Ansu Fati traverse une période compliquée à l’ASM, où son temps de jeu reste très limité, son frère Fatinho Jr se retrouve impliqué dans une affaire judiciaire sensible liée à Lamine Yamal à Barcelone.

Sombre affaire en Espagne. Selon ABC, la police espagnole mène une enquête pour agression sexuelle à l’encontre de Fatinho Jr, après les accusations d’une jeune Néerlandaise. La victime affirme avoir été violée et avoir subi des attouchements non consentis après avoir été victime de soumission chimique, alors qu’elle était avec des amies à la sortie d’une boîte de nuit. Dans un premier temps, le quotidien espagnol avait laissé entendre que les événements s’étaient déroulés au domicile de Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone. Cette information a toutefois été rapidement démentie et le tweet initial faisant référence à Yamal a été supprimé.

L’affaire suscite une forte attention médiatique, non seulement en Espagne mais également dans le monde du football. Si Yamal n’est finalement pas directement impliqué, le simple lien avec le frère de Fati et la confusion initiale autour du nom du joueur blaugrana ont provoqué un véritable émoi autour du club catalan. Pour Ansu Fati, ces révélations tombent à un moment déjà délicat dans sa carrière. Le jeune attaquant, en quête de régularité et de temps de jeu à l’ASM, doit désormais gérer une situation familiale et médiatique particulièrement sensible. 

Le Barça, de son côté, se retrouve à naviguer entre communication prudente et protection de ses jeunes talents, dans un contexte où la réputation du club peut être affectée par des rumeurs et des informations non confirmées. L’enquête suit son cours et les autorités espagnoles ont précisé qu’aucune implication directe de Lamine Yamal n’a été retenue à ce stade. Néanmoins, cette affaire rappelle à quel point les jeunes joueurs et leur entourage peuvent se retrouver exposés à des situations complexes et médiatiquement délicates.

