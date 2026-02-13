Revue de presse espagnole : terrible stat pour Flick au FC Barcelone, quatre finales pour Arbeloa avec le Real Madrid

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date de ce vendredi 13 février 2026.

SPORT : « DÉSASTRE TOTAL »

Dans sa pire rencontre de la saison, le Barça s’effondre lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi. SPORT souligne que le match a débuté par une erreur de Joan Garcia, due au mauvais état du terrain. L’arbitre a également annulé ce qui aurait été le 4-1 après une révision de six minutes du VAR. Le quotidien décrit cette rencontre comme un véritable cauchemar pour les Catalans, rappelant que l’équipe doit absolument se ressaisir avant le match retour.

AS : « QUELLE FAÇON DE GAGNER ! »

Pour AS, l’Atlético de Madrid est à un pas de la finale de la Coupe du Roi après une démonstration face à un Barça réduit à dix. La première mi-temps a été un rêve pour les hommes de Simeone, avec des buts contre leur camp signés Eric García, ainsi que des réalisations de Griezmann, Lookman et Julián Álvarez.

Le journal note également l’actualité du Real Madrid, avec quatre finales importantes pour Arbeloa : Real Sociedad, Osasuna et le double duel avec Benfica sont présentés comme des clés de la saison.

MARCA : « Quelle raclée ! »

Pour MARCA : « L’Atlético écrase le Barça avec quatre buts en une première mi-temps historique ». L’équipe de Simeone met un pied en finale grâce à un ouragan en contre face à un Barça sans réaction.

Julián Álvarez rompt sa disette.

Le VAR annule un but de Cubarsí après sept minutes de vérification.

Une terrible stat : c’est la pire défaite de l’ère Flick.

Le journal consacre aussi une rubrique à Arbeloa, rappelant qu’au Real Madrid, on apprécie son travail, surtout dans la prise de décisions, même dans les situations difficiles : « Quelques jours après, il avait déjà un joueur dans son bureau pour se plaindre ».

Enfin, Mbappé, incertain pour affronter la Real Sociedad, pourrait laisser la voie libre à Carvajal, note MARCA.

MUNDO DEPORTIVO : « VENT DE DÉFERLANTE ROJIBLANCA »

Pour Mundo Deportivo, le Barça a vécu la pire première mi-temps de l’ère Flick, encaissant quatre buts. La qualification pour la finale dépend désormais d’un miracle au Camp Nou.

Une grave erreur de Joan Garcia a ouvert la débâcle.

Un but de Cubarsí a été annulé de manière polémique.

Eric García a été expulsé, compliquant encore plus la situation du Barça.