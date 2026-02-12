RC Lens : l’infirmerie s’emballe et menace la course au titre

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Au moment le plus crucial de la saison, le RC Lens voit s’accumuler les coups durs.

Alors que les Sang et Or luttent au coude-à-coude avec le PSG pour le titre, plusieurs blessures importantes viennent fragiliser un équilibre déjà précaire… à quelques jours d’un match clé.

Samson Baidoo rechute, un coup dur majeur

À peine de retour sur les terrains, Samson Baidoo s’est de nouveau blessé aux ischios.

Le défenseur central devrait être absent plusieurs semaines, possiblement jusqu’en mars, privant Lens d’un véritable pilier défensif au moment le plus sensible de la saison.

Une absence lourde de conséquences, tant son impact physique et sa solidité structuraient l’arrière-garde lensoise.

Kyllian Antonio également touché

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Kyllian Antonio sera lui aussi indisponible entre un et deux mois après un choc au pied.

Deux absences défensives simultanées qui obligent le staff lensois à repenser totalement son organisation.

Une défense à recomposer dans l’urgence

Face à cette hécatombe, l’entraîneur lensois devrait bricoler une nouvelle ligne arrière, avec une solution probable autour de Ganiou, Sarr et Masuaku.

Un trio remanié qui devra rapidement trouver des automatismes, sous peine de fragiliser les ambitions du club.

Lens reste favori… mais sous pression

Sur le papier, Lens demeure largement favori face au Paris FC ce week-end.

Mais dans une lutte pour le titre où chaque détail compte, ces absences pourraient peser bien plus lourd que prévu.

Car lorsqu’une équipe joue le sommet du championnat, la moindre faille défensive peut tout faire basculer.

Un tournant dans la course au sacre ?

Toujours au contact du PSG, le RC Lens n’a plus vraiment le droit à l’erreur.

La capacité du groupe à surmonter cette série de blessures dira beaucoup de ses ambitions réelles.

Plus qu’un simple match, la rencontre à venir pourrait déjà révéler si Lens a l’étoffe d’un champion…

ou si cette infirmerie trop remplie vient de compromettre son rêve de titre.