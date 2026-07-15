FC Nantes Mercato : les Kita ont pris une première décision pour Mostafa Mohamed

Toujours absent de la reprise de l’entraînement, Mostafa Mohamed est au cœur d’un bras de fer avec le FC Nantes. Malgré cette situation tendue, les dirigeants nantais auraient déjà tranché concernant l’avenir de l’attaquant égyptien.

Le dossier Mostafa Mohamed continue d’agiter le mercato du FC Nantes. Alors que l’international égyptien n’a toujours pas repris le chemin de l’entraînement avec les Canaris, la direction nantaise ne compte pas prendre une décision radicale.

Selon les informations de Ouest-France, le club ne souhaite pas résilier le contrat de son attaquant malgré son absence prolongée.

Les Kita refusent un départ sans contrepartie

Si la tension est réelle entre les deux parties, les dirigeants nantais privilégient une autre solution : un transfert avec indemnité.

Recruté définitivement en provenance de Galatasaray pour un montant supérieur à 6 millions d’euros à l’été 2023, Mostafa Mohamed représente un investissement important pour le FC Nantes. Le club estime donc qu’il est hors de question de le laisser partir librement, même dans un contexte conflictuel.

L’objectif est désormais de trouver un club capable de formuler une offre afin de récupérer une partie de la somme investie sur l’attaquant de 28 ans.

Un bras de fer qui se poursuit

Absent depuis la reprise de l’entraînement, Mostafa Mohamed entretient un véritable bras de fer avec la direction nantaise. Cette situation est directement liée à son refus d’accepter certaines conséquences contractuelles de la relégation du club, notamment une importante baisse de salaire prévue dans son contrat.

En attendant une éventuelle issue sur le marché des transferts, le joueur reste sous contrat avec le FC Nantes, qui continue de privilégier une vente plutôt qu’une rupture anticipée.

À ce stade, aucune offre satisfaisante n’a permis de débloquer le dossier. Les dirigeants nantais restent toutefois fermes sur leur position : Mostafa Mohamed ne sera pas libéré gratuitement.