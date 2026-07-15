PSG Mercato : Paris officialise une nouvelle signature

Le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Arthur Vignaud. Le jeune gardien de 18 ans est désormais engagé avec le club parisien jusqu’en juin 2029.

Le PSG poursuit sa stratégie de valorisation de son centre de formation. Ce mercredi, le club de la capitale a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’Arthur Vignaud, qui s’est engagé jusqu’en juin 2029.

Champion de France U19 et vainqueur de la Coupe Gambardella la saison passée, le portier parisien s’est également illustré en Youth League avant d’être convoqué à plusieurs reprises dans le groupe professionnel par Luis Enrique. À 18 ans, il franchit une nouvelle étape en intégrant officiellement l’effectif professionnel et le groupe des gardiens pros du PSG, désormais composé de 4 éléments (Safonov, Chevalier, Longoni, et donc Vignaud).