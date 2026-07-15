PSG : un accord annoncé pour Barcola à Liverpool !

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait être l’un des grands animateurs du mercato estival. Liverpool serait passé à l’offensive et se montrerait confiant quant à la possibilité de trouver un accord avec l’international français.

Liverpool reprend contact avec le PSG

Désormais libéré de ses obligations avec l’équipe de France après la fin de son parcours en Coupe du monde, Bradley Barcola va pouvoir se pencher sur son avenir. Selon TEAMtalk, Liverpool aurait récemment repris contact avec la direction parisienne afin d’évoquer un possible transfert. En quête de liquidités durant ce mercato, le PSG ne serait pas totalement opposé au départ de son ailier de 23 ans malgré son contrat courant jusqu’en 2028.

Barcola favorable à un départ

Le média anglais affirme que l’ancien Lyonnais serait lui aussi séduit par l’idée de rejoindre Liverpool. Pas toujours titulaire lors des grandes rencontres parisiennes, Barcola souhaiterait obtenir un rôle plus important dans sa prochaine équipe. Les Reds seraient donc particulièrement confiants et estimeraient qu’un accord contractuel avec le Français ne devrait pas être difficile à trouver.

Mercato #PSG 3/3 : Pour #Barcola aucune discussion sur son avenir jusqu’à la fin de la coupe du monde . C’est une demande du joueur qui n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Pour Paris , le joueur reste à 100% @CanalplusFoot pic.twitter.com/hR9gEmtXLL — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) July 13, 2026

Le PSG dément toute volonté de vendre

Cette version est toutefois contredite en France. Selon Canal+ et le journaliste Olivier Tallaron, Bradley Barcola n’a formulé aucune demande de départ et souhaitait simplement attendre la fin de la Coupe du monde avant de discuter de son avenir. Le PSG compterait toujours pleinement sur lui : « Pour Paris, le joueur reste à 100 %. » Les négociations autour d’une éventuelle prolongation n’avaient pas abouti avant le tournoi, mais elles pourraient désormais reprendre.

Un transfert à plus de 100 millions d’euros ?

Si le PSG acceptait finalement d’ouvrir la porte, Liverpool devrait mettre la main à la poche. Compte tenu de l’âge, du potentiel et de la durée du contrat de Barcola, les dirigeants parisiens pourraient réclamer une somme largement supérieure à 100 millions d’euros. Un montant susceptible de refroidir les Reds, même si un premier accord avec le joueur est annoncé comme facilement accessible par la presse britannique. Entre les informations contradictoires et le retour de Barcola à Paris, les prochaines semaines s’annoncent décisives.