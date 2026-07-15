À LA UNE DU 15 JUIL 2026
[16:40]PSG Mercato : Michael Olise a tranché, énorme coup dur pour Paris !
[16:20]Ligue 1 : un dernier coup de poker pour sauver un club historique ?
[16:00]OM : un flop peut devenir la recrue surprise de Bruno Genesio !
[15:40]RC Lens : Toppmöller très clair sur le mercato des Sang et Or !
[15:20]OM : Genesio offre une chance en or à sept jeunes Marseillais !
[15:00]Ligue 1 : un géant historique au bord de la liquidation !
[14:40]PSG : un accord annoncé pour Barcola à Liverpool !
[14:20]OM : le transfert surprise d’Aubameyang est bouclé !
[14:00]RC Lens, OM, Stade Rennais : coup de tonnerre dans le dossier Sinayoko !
[13:40]FC Nantes : Killian Corredor affiche déjà ses grandes ambitions !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : un accord annoncé pour Barcola à Liverpool !

Par Louis Chrestian - 15 Juil 2026, 14:40
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait être l’un des grands animateurs du mercato estival. Liverpool serait passé à l’offensive et se montrerait confiant quant à la possibilité de trouver un accord avec l’international français.

Liverpool reprend contact avec le PSG

Désormais libéré de ses obligations avec l’équipe de France après la fin de son parcours en Coupe du monde, Bradley Barcola va pouvoir se pencher sur son avenir. Selon TEAMtalk, Liverpool aurait récemment repris contact avec la direction parisienne afin d’évoquer un possible transfert. En quête de liquidités durant ce mercato, le PSG ne serait pas totalement opposé au départ de son ailier de 23 ans malgré son contrat courant jusqu’en 2028.

Barcola favorable à un départ

Le média anglais affirme que l’ancien Lyonnais serait lui aussi séduit par l’idée de rejoindre Liverpool. Pas toujours titulaire lors des grandes rencontres parisiennes, Barcola souhaiterait obtenir un rôle plus important dans sa prochaine équipe. Les Reds seraient donc particulièrement confiants et estimeraient qu’un accord contractuel avec le Français ne devrait pas être difficile à trouver.

Le PSG dément toute volonté de vendre

Cette version est toutefois contredite en France. Selon Canal+ et le journaliste Olivier Tallaron, Bradley Barcola n’a formulé aucune demande de départ et souhaitait simplement attendre la fin de la Coupe du monde avant de discuter de son avenir. Le PSG compterait toujours pleinement sur lui : « Pour Paris, le joueur reste à 100 %. » Les négociations autour d’une éventuelle prolongation n’avaient pas abouti avant le tournoi, mais elles pourraient désormais reprendre.

Un transfert à plus de 100 millions d’euros ?

Si le PSG acceptait finalement d’ouvrir la porte, Liverpool devrait mettre la main à la poche. Compte tenu de l’âge, du potentiel et de la durée du contrat de Barcola, les dirigeants parisiens pourraient réclamer une somme largement supérieure à 100 millions d’euros. Un montant susceptible de refroidir les Reds, même si un premier accord avec le joueur est annoncé comme facilement accessible par la presse britannique. Entre les informations contradictoires et le retour de Barcola à Paris, les prochaines semaines s’annoncent décisives.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot