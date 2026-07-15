OM : Genesio offre une chance en or à sept jeunes Marseillais !

Pour son stage de préparation en Côte d’Ivoire, Bruno Genesio a décidé d’offrir une chance à plusieurs espoirs du centre de formation. Gomis, Kamissoko, Valero, Baradji, Koum, Mmadi et Abdallah auront l’occasion de convaincre le nouvel entraîneur de l’OM.

Sept jeunes convoqués par Genesio

Bruno Genesio compte profiter de la préparation estivale pour observer les talents issus du centre de formation marseillais. Le technicien a ainsi convoqué sept jeunes joueurs pour le stage organisé en Côte d’Ivoire : Gomis, Kamissoko, Valero, Baradji, Koum, Mmadi et Abdallah. Une formidable occasion pour eux de côtoyer quotidiennement les professionnels et de montrer qu’ils peuvent prétendre à une place dans le groupe cette saison.

Aubameyang, seul absent notable

Pour le reste, Bruno Genesio pourra travailler avec la quasi-totalité de son effectif. Tous les joueurs attendus participeront au stage, à l’exception de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais doit quitter l’OM et s’engager en Espagne avec le Deportivo La Corogne. Alors que d’autres mouvements pourraient intervenir durant le mercato, le nouvel entraîneur olympien souhaite profiter de ce rassemblement pour effectuer une large revue d’effectif.

Pour le stage de préparation en Côte d’Ivoire, Bruno Genesio a décidé de faire appel à la jeunesse en convoquant Gomis, Kamissoko, Valero, Baradji, Koum , Mmadi et Abdallah.



Pour le reste pas de surprise, tout le monde est présent à l’exeption de Aubameyang qui s’engagera en… pic.twitter.com/WfclXzbZqf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 15, 2026

Une véritable chance à saisir

Entre les contraintes financières du club et la volonté affichée de mieux valoriser la formation, les jeunes Marseillais pourraient bénéficier d’un contexte favorable. Les entraînements et les rencontres amicales leur permettront de marquer des points auprès de Genesio. Chaque séance représentera une opportunité de montrer leur potentiel, mais aussi leur capacité à répondre aux exigences physiques et tactiques du plus haut niveau.

Pas de cadeau pour les jeunes

Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont toutefois tenu à rappeler leur ligne de conduite en conférence de presse : « On ne fera pas jouer un jeune juste pour le faire jouer, mais parce qu’il peut réellement apporter quelque chose. » Les sept espoirs convoqués sont donc prévenus : aucune place ne leur sera offerte. À eux de prouver durant ce stage en Côte d’Ivoire qu’ils peuvent devenir de véritables solutions pour l’équipe première de l’OM.