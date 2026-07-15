Ligue 1 : un géant historique au bord de la liquidation !

Les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à vivre l’une des journées les plus sombres de leur histoire. Faute de garanties financières suffisantes, le club au scapulaire devrait être définitivement exclu des championnats nationaux, avant une possible liquidation judiciaire.

Bordeaux se présente sans solution devant la DNCG

Durant plusieurs semaines, les supporters bordelais ont espéré un nouveau retournement de situation. Le fonds britannique Sparta Capital travaillait encore récemment pour réunir les 9 à 10 millions d’euros nécessaires à la présentation d’un dossier recevable devant la commission d’appel de la DNCG. L’arrivée d’un investisseur américain était notamment espérée, mais celle-ci ne s’est jamais concrétisée. Gérard Lopez n’ayant pas souhaité injecter de nouveaux fonds, Bordeaux se présente ce mercredi matin sans solution financière suffisamment solide pour inverser la décision prononcée le 30 juin.

La liquidation judiciaire se rapproche

La confirmation de l’exclusion des compétitions nationales ne constituerait que la première étape de la chute. Le plan de continuation validé par le tribunal de commerce en juin 2025 ne pourrait plus être respecté. Le commissaire chargé de son exécution devrait alors demander sa résolution, ouvrant directement la voie à une liquidation judiciaire de la société exploitant le club. Selon Sud Ouest, cette décision pourrait intervenir avant même la fin du mois.

Une reprise en Régionale 1 ?

En cas de liquidation, les Girondins de Bordeaux quitteraient définitivement le football professionnel. L’association présidée par Jean-Louis Triaud, qui détient toujours le numéro d’affiliation, tenterait alors de préserver ce qui peut encore l’être. Mais elle devrait faire face à près de 4,5 millions d’euros de dettes liées à des transferts internationaux, auxquels s’ajouteraient environ 500 000 euros d’indemnités de formation. Dans ces conditions, une reprise en Régionale 1, au sixième échelon national, serait envisagée. Le club pourrait même être contraint de repartir encore plus bas selon les futures décisions administratives.

Un monument du football français au bord du gouffre

Six fois champion de France, quadruple vainqueur de la Coupe de France et habitué des grandes soirées européennes, Bordeaux est bien plus qu’un simple club. Après Sochaux, Nancy ou Sedan, un autre monument du football français est emporté par une crise économique devenue incontrôlable. La baisse des droits télévisés, la fragilité des modèles financiers et les investissements risqués ont précipité la chute des Girondins. Un terrible avertissement pour tous les clubs français : l’histoire et le palmarès ne suffisent plus lorsque les fondations économiques s’effondrent.