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FRANCE

PSG Mercato : un départ majeur dans les tuyaux, Paris prêt à dérouler le tapis rouge ?

Par William Tertrin - 19 Avr 2026, 10:20
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Après plus de dix ans au PSG, Marquinhos pourrait-il quitter la capitale cet été ? Un scénario loin d’être impossible.

Le futur de Marquinhos au PSG continue d’alimenter les discussions en interne comme en externe. Selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale n’exclurait pas un départ de son capitaine s’il venait à exprimer le souhait de vivre une nouvelle aventure.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, le défenseur brésilien de 31 ans reste une pièce maîtresse du projet parisien. Pourtant, la direction n’adopterait pas une position fermée en cas de demande de départ. Le club, fidèle à sa politique récente de gestion des cadres historiques, serait prêt à accompagner Marquinhos dans sa réflexion, sans blocage si ce dernier ressent le besoin de tourner une page.

Un leader historique du projet parisien

Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos est devenu au fil des saisons l’un des symboles du PSG moderne. Capitaine, leader du vestiaire et joueur le plus expérimenté de l’effectif, il incarne la stabilité du club depuis plus d’une décennie, avec en point d’orgue la victoire finale en Ligue des Champions la saison dernière.

Son importance ne s’est jamais démentie, y compris lors des grands rendez-vous européens où il a souvent été un titulaire indiscutable.

Un joueur déjà habitué aux interrogations sur son avenir

Ce n’est pas la première fois que l’avenir du défenseur est remis en question. Déjà par le passé, notamment en 2025, le Brésilien avait été courtisé, notamment en Arabie saoudite, sans jamais concrétiser un départ.

Sous contrat longue durée, il a toujours laissé entendre qu’il privilégiait le projet sportif, tout en restant ouvert à une réflexion en fin de cycle.

Une saison charnière à venir ?

La situation actuelle s’inscrit dans un contexte plus large de transition au PSG, où le club cherche à renouveler progressivement son effectif tout en conservant une ossature expérimentée. La direction sportive aurait d’ailleurs déjà anticipé différents scénarios, en identifiant des profils capables de préparer l’après-Marquinhos.

À ce stade, aucune décision n’est actée. Marquinhos reste pleinement intégré au projet parisien, mais son avenir dépendra avant tout de son ressenti personnel dans les prochains mois. Entre continuité et possible dernier grand défi ailleurs, le capitaine du PSG se retrouve face à un choix structurant pour la fin de sa carrière européenne.

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