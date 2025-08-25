PSG Mercato : après Sanches, le Panathinaïkos pourrait accueillir un autre Parisien
RC Lens Mercato : le flop Agbonifo a trouvé une belle porte de sortie

Le jeune ailier suédois Jeremy Agbonifo lors d'un match du RC Lens la saison dernière.
Raphaël Nouet
25 août 2025

Ecarté de l’équipe première depuis le début de la préparation, le jeune ailier suédois Jeremy Agbonifo va être prêté au champion de Suisse, le FC Bâle.

🟩 Accord proche

Dans la dernière ligne droite du mercato, le Racing Club de Lens dégraisse activement. Après Abdul Samed envoyé à Nice et Labeau Lascary prêté au SCO d’Angers, c’est Jeremy Agbonifo qui s’apprête à changer de crémerie. Selon L’Equipe, l’ailier droit suédois est actuellement en Suisse, plus précisément au FC Bâle, pour y passer sa visite médicale.

Une option d’achat à 4,5 M€

Si celle-ci donne satisfaction, il sera prêté avec une option d’achat de 4,5 M€. Ce qui, en cas de transfert définitif en juin, constituera une perte sèche pour le Racing, qui avait payé 1 M€ pour son prêt l’hiver dernier avant de verser 6,5 M€ pour le recruter définitivement en juin. Pourtant, Agbonifo n’a pas du tout convaincu en Artois, où il n’a joué que 8 matches (pour un but inscrit). Depuis le début de la préparation, il a été écarté de l’effectif professionnel par Pierre Sage.

Après six mois aussi compliqués, le voir rebondir chez les champion de Suisse en titre (actuellement 5e de son championnat), qui dispute les play-offs de la Champions League (1-1 à domicile contre le FC Copenhague avant le retour cette semaine) avec la perspective de jouer le Tour de Ligue, est assez inespéré.

« Le coup d’œil de But FC »

« Quelle grossière erreur que d’avoir levé son option d’achat en juin, ou d’avoir accepté une clause qui se levait aussi facilement ! Le Racing, en difficulté financière, s’apprête à perdre de l’argent sur un joueur qui ne lui a rien apporté… »

