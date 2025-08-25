RC Lens Mercato : vers un nouveau renfort en défense centrale ?

Alors que le RC Lens pourrait à nouveau prêter son jeune défenseur central, Ismaëlo Ganiou, le club artésien aurait ciblé un nouveau renfort défensif.

Et si le RC Lens recrutait un nouveau défenseur central avant la fin du mercato ? En effet, d’après le journaliste Lorenzo Lepore, le Sport Clube União Torreense (D2 portugaise) a repoussé plusieurs offres venues d’Europe, notamment de Raków (Pologne), Las Palmas (Liga) et La Gantoise (Belgique) pour N’Tamon Elie Ahouonon, son défenseur central ivoirien de 21 ans. Le club lusitanien ne souhaite pas brader son joueur et attend une proposition à la hauteur de son potentiel.

Ismaëlo Ganiou vers un retour à Annecy ?

C’est dans ce contexte que deux clubs français ont avancé leurs pions : dont le RC Lens, en plus du FC Metz. Les deux écuries de Ligue 1 ont déjà formulé des offres concrètes et sont en discussions avec Torreense. La concurrence reste néanmoins présente : en arrière-plan, le Benfica Lisbonne garde un œil attentif sur l’évolution du dossier et pourrait lui aussi tenter une offensive si les négociations traînent. Pour Lens, il s’agirait d’un nouveau pari sur un profil prometteur.

De plus, Ismaëlo Ganiou, le jeune défenseur central lensois, était présent à Amiens vendredi pour le match contre Annecy, club au sein duquel il a été prêté la saison dernière. Malgré la volonté initiale de Pierre Sage de le conserver, la forte concurrence en défense pousse Ganiou à envisager un départ. Et, selon Le Dauphiné Libéré, le joueur a validé l’idée d’un retour à Annecy sous forme de prêt. Il reste désormais à Lens et au FCA de trouver un accord dans les prochains jours.