RC Lens : le Racing s’offre une victoire difficile face au Havre… les notes des Sang et Or

Ce dimanche, le RC Lens a obtenu sa première victoire de la saison face au Havre AC (1-2). Découvrez nos notes accordées aux joueurs lensois.

Le résumé du match

Dès la 3ᵉ minute, Le Havre se montrait dangereux sur sa première offensive. Issa Soumaré exploitait un centre venu de sa droite et tentait une tête décroisée dans la surface, mais Robin Risser détournait le ballon à deux mains. Quelques instants plus tard, à la 8ᵉ minute, Lens obtenait un penalty après que le capitaine Arouna Sangante se soit jeté en tacle dans la surface pour contrer un centre au sol de Matthieu Udol. M. Paradis jugeait qu’il y avait main et accordait le penalty aux Artésiens.

Saïd transformait le penalty en prenant Mory Diaw à contre-pied et ouvrait le score pour Lens. Quelques minutes plus tard, à la 11ᵉ, Kechta dribblait habilement entre deux Lensois et servait Samatta, dont la frappe rase du gauche était détournée par Risser. À la 14ᵉ minute, Le Havre bénéficiait d’un coup franc dans l’axe gauche, que Zouaoui centrait longuement. Sylla repoussait de la tête, mais le ballon revenait directement sur Doucouré, qui tentait une demi-volée du droit de vingt-cinq mètres légèrement dévissée ; Risser intervenait parfaitement pour l’empêcher de marquer.

Et Lens faisait le break à la 40ᵉ minute sur une contre-attaque rapide. Thomasson lançait Saïd devant avec un long ballon en première intention. Ce dernier temporisait à l’approche de la surface et servait Fofana, qui trompait Diaw d’un tir croisé précis du droit au sol. Le Havre continuait à pousser et Samatta se créait encore une occasion à la 38ᵉ minute après un centre d’Issa Soumaré ; sa tête piquée frôlait la base du montant droit. À la 45ᵉ+2, Robin Risser repoussait un centre vicieux de Loïc Nego, maintenant Lens en position de force mais sous pression.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, à la 45ᵉ+3, Le Havre réduisait le score logiquement : Doucouré profitait d’une tête d’Aguilar mal dégagée et envoyait une volée puissante du droit au second poteau, sous la barre, inscrivant son premier but en Ligue 1.

Dans une seconde période bien plus calme où les Lensois sont parvenus à mieux contrarier les Havrais, Lens se créait une nouvelle occasion à la 80e. Wesley Saïd, récupérant le ballon haut, avançait sans être attaqué jusqu’aux seize mètres et tentait un tir rasant du droit, mais Mory Diaw assurait le coup et repoussait le tir, maintenant Le Havre à une seule longueur de retard. Dans les toutes dernières secondes, à la 90ᵉ+7, Le Havre obtenait un coup franc plein axe à près de trente mètres. Yanis Zouaoui se concentrait et frappait du gauche, visant la base du montant, mais Robin Risser plongeait avec autorité et détournait le ballon en corner, empêchant les Havrais d’égaliser.

C’est donc au Havre que Lens a obtenu sa première victoire de la saison, mais que ce fût compliqué ! Prochain rendez-vous pour les hommes de Pierre Sage : vendredi prochain, face à Brest.

Les notes des Lensois

RISSER (7)

Auteur de 4 gros arrêts sur les 45 premières minutes (3, 11, 14, 45e+2), le portier lensois a tout de même dû s’incliner en fin de première période sur la frappe puissante de Fodé Doucouré. Il a vécu un second acte plus tranquille, même s’il a dû sortir une dernière parade sur un coup franc très chaud en fin de match.

GRADIT (7)

Pour son premier match de la saison, le défenseur central lensois s’est montré très solide, notamment dans son duel à la 23e minute face à Yassine Kechta à l’angle des six mètres. À la 81e, il a très bien résisté à la puissance d’Abdoulaye Touré pour écarter le danger. Un retour gagnant dans le onze pour « la perceuse » (12 dégagements, 4 interceptions).

SARR (5)

Impressionnant la semaine dernière contre Lyon, il a été plus neutre aujourd’hui et a même montré quelques lacunes déjà observées la saison dernière. Pas toujours précis dans les relances, il a parfois été pris dans le dos. Dans le temps additionnel, il ne passe pas loin de concéder un penalty après son duel rugueux avec…

UDOL (7)

Très offensif, l’ancien Messin n’a pas hésité à multiplier les montées. Et ça a payé. Son centre a provoqué un penalty suite à la main d’Arouna Sangante, qui a amené ensuite le but de Wesley Saïd. Défensivement, il s’est montré impeccable et très précieux (7 dégagements, 1 tir bloqué, 3 interceptions).

AGUILAR (5)

Le jeu a beaucoup penché vers le côté droit, mais sans pour autant faire de grosses différences. Le piston droit lensois aurait même pu concéder un penalty en première période, assez similaire à celui sifflé contre le HAC, et a gêné Risser en déviant la frappe de Doucouré sur le but. Sa seconde période a tout de même été meilleure, avec des centres plus intéressants.

THOMASSON (4)

En difficulté au milieu de terrain, on pourrait même dire qu’il a fait moins bonne impression que Sylla. Malgré tout, il est quand même à l’origine du deuxième but lensois avec son ouverture pour Saïd. À la 56e, il aurait pu s’appliquer un peu plus sur son tir proche du but.

SYLLA (5)

En première période, il a délivré un très bon extérieur pour lancer Fofana. Il s’est également offert deux récupérations bien senties dans ce match, mais son sens du placement, ses passes, ou encore son entente avec ses partenaires est encore à peaufiner. Remplacé par Mamadou Sangaré à la 59e.

MACHADO (4)

Une première période très compliquée pour le Colombien, qui a ensuite montré un meilleur visage en seconde, un peu comme son équipe. Il a été plus vigilant sur le côté droit, ce qui a posé des problèmes aux Havrais pour peser offensivement.

THAUVIN (5)

En première période, il a beaucoup été sollicité, et a tenté certaines choses avec son pied gauche. Il a été plus discret en seconde, mais a tout de même montré de bonnes choses pour sa première titularisation. Remplacé par Florian Sotoca à la 73e.

SAÏD (6)

Buteur sur un penalty bien tiré, il a également très bien joué le coup en temporisant avant de glisser le ballon à Fofana sur le deuxième but. Sa frappe de loin aux seize mètres avait de l’idée, mais Mory Diaw s’est bien interposé (80e). Néanmoins, son association avec Thauvin et Fofana ne paraît pas encore totalement rodée. Remplacé par Andrija Bulatović à la 89e.

FOFANA (6)

Généreux dans l’effort, le jeune attaquant lensois s’est récompensé en marquant son tout premier but avec son club formateur, d’un geste plein de lucidité avec une frappe croisée. Une prestation dans la lignée de celle de la semaine dernière contre Lyon, très encourageante. Remplacé par Morgan Guilavogui à la 73e.