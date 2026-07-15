ASSE Mercato : nouvelle menace pour Davitashvili, un club va repasser à l’action !

Après une première offre refusée par l’ASSE, l’Olympiacos n’a pas abandonné la piste Zuriko Davitashvili.

Le dossier Zuriko Davitashvili continue d’agiter le mercato de l’ASSE. Après une première approche repoussée par le club forézien, l’Olympiakos reste déterminé à attirer l’ailier géorgien de 25 ans. Selon plusieurs informations venues de Grèce et de Géorgie, le club grec devrait revenir rapidement avec une offre améliorée afin de convaincre les dirigeants stéphanois.

Une première proposition olympienne, annoncée autour de 10,5 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus, n’a pas été jugée suffisante par l’ASSE. Le club français aurait fixé une barre bien plus élevée pour accepter le départ de son joueur offensif.

L’ASSE réclame environ 20 millions d’euros

Après avoir recruté Davitashvili en provenance des Girondins de Bordeaux à l’été 2024, Saint-Étienne compte profiter de la forte cote de son joueur pour réaliser une opération financière importante. Les dirigeants stéphanois auraient clairement fait savoir qu’ils n’étudieraient pas les offres inférieures à 20 millions d’euros.

Cette valorisation s’explique notamment par les performances du Géorgien, capable d’évoluer comme ailier ou milieu offensif. International avec la Géorgie, Davitashvili s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif stéphanois grâce à sa percussion, sa capacité à éliminer et son efficacité dans les trente derniers mètres.

Saint-Étienne prépare déjà l’après-Davitashvili

Le contexte semble également favorable à un départ. L’ASSE aurait déjà anticipé une éventuelle vente en recrutant Thierno Ballo, capable de prendre la succession de Davitashvili sur le côté gauche. Le club du Forez ne ferme donc pas la porte à un transfert, à condition que ses exigences financières soient respectées.

La concurrence s’est toutefois réduite ces dernières semaines. Longtemps intéressés, l’Atalanta et le Besiktas ont exploré d’autres pistes offensives, laissant davantage d’espace à l’Olympiakos dans ce dossier.

Un bras de fer à venir entre l’ASSE et l’Olympiakos ?

Pour Saint-Étienne, l’objectif est clair : ne pas brader l’un de ses principaux actifs. Pour l’Olympiakos, il faudra désormais augmenter son offre afin de se rapprocher des attentes françaises.

Le mercato pourrait donc rapidement s’accélérer autour de Zuriko Davitashvili. Une nouvelle proposition grecque est attendue, tandis que l’ASSE reste en position de force avec un joueur sous contrat et plusieurs prétendants intéressés.