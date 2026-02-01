OM Mercato : c’est bouclé, deux milieux dont Abdelli arrivent ce lundi matin à Marseille !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’Olympique de Marseille s’active jusqu’aux derniers instants du mercato hivernal, avec deux dossiers chauds qui arrivent à leur terme.

Une arrivée surprise en provenance de Belgique (Zulte Waregem)

Selon Foot Mercato, l’OM aurait conclu un accord avec le club belge de Zulte Waregem pour recruter un milieu de terrain qui n’était pas particulièrement attendu dans les plans phocéens. Le joueur, Tochukwu Nnadi (22 ans), doit arriver à Marignane ce lundi à 8h30 pour finaliser les dernières formalités du transfert.

Ce dossier, mené dans la discrétion, illustre la volonté de la direction marseillaise de saisir toutes les opportunités pour renforcer l’effectif malgré une période compliquée sur le plan sportif et interne à la Commanderie. Pour rappel, Angel Gomes va s’en aller, tandis que Vermeeren et O’Riley pourraient aussi quitter le club.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇳🇬 #Ligue1 |



🔐 ACCORD TOTAL entre l'OM et Zulte Waregem pour le transfert de Tochukwu Nnadi



✈️ Le milieu de terrain arrive demain à l'OM



W @sebnonda pic.twitter.com/vYQOfe3xe8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 1, 2026

Accord total pour Himad Abdelli (Angers → OM)

Parallèlement à cette surprise venue de Belgique, l’OM a trouvé un accord total avec Angers SCO pour le transfert d’Himad Abdelli, milieu offensif algérien de 26 ans. D’après les informations de La Minute OM, un contrat jusqu’en 2031 attend le joueur, et le transfert serait estimé à environ 3 M€, bonus compris. Il devrait arriver à Marignane demain matin à 9h pour finaliser sa signature.

Abdelli, sous contrat avec Angers jusqu’en juin prochain, était l’objet d’une bataille entre plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’Olympique Lyonnais, mais il a finalement choisi Marseille comme prochaine destination.