[23:30]FC Nantes : Lopes ne désarme pas, Cozza fait une promesse aux supporters
[23:02]OM Mercato : un accord a été trouvé pour le remplaçant d’Emerson
[22:51]PSG : face à Strasbourg, Paris reprend la tête au RC Lens et offre une grosse nouvelle à l’OM
[22:19]Stade Rennais Mercato : un cador anglais en pole pour Jacquet… ce n’est pas Chelsea !
[21:52]ASSE Mercato : un ancien du RC Lens est sur le point de rejoindre les Verts
[21:39]OM Mercato : c’est bouclé, deux milieux dont Abdelli arrivent ce lundi matin à Marseille !
[21:24]RC Lens Mercato : après Saint-Maximin, un autre mouvement inattendu se profile
[20:57]OM : De Zerbi a vrillé, deux joueurs en sont venus aux mains et un autre est poussé dehors !
[20:40]ASSE : Horneland met à mal les belles promesses de Gazidis
[20:24]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter le RC Strasbourg
OM Mercato : c'est bouclé, deux milieux dont Abdelli arrivent ce lundi matin à Marseille !

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 21:39
Himad Abdelli (Angers)
L’Olympique de Marseille s’active jusqu’aux derniers instants du mercato hivernal, avec deux dossiers chauds qui arrivent à leur terme.

Une arrivée surprise en provenance de Belgique (Zulte Waregem)

Selon Foot Mercato, l’OM aurait conclu un accord avec le club belge de Zulte Waregem pour recruter un milieu de terrain qui n’était pas particulièrement attendu dans les plans phocéens. Le joueur, Tochukwu Nnadi (22 ans), doit arriver à Marignane ce lundi à 8h30 pour finaliser les dernières formalités du transfert.

Ce dossier, mené dans la discrétion, illustre la volonté de la direction marseillaise de saisir toutes les opportunités pour renforcer l’effectif malgré une période compliquée sur le plan sportif et interne à la Commanderie. Pour rappel, Angel Gomes va s’en aller, tandis que Vermeeren et O’Riley pourraient aussi quitter le club.

Accord total pour Himad Abdelli (Angers → OM)

Parallèlement à cette surprise venue de Belgique, l’OM a trouvé un accord total avec Angers SCO pour le transfert d’Himad Abdelli, milieu offensif algérien de 26 ans. D’après les informations de La Minute OM, un contrat jusqu’en 2031 attend le joueur, et le transfert serait estimé à environ 3 M€, bonus compris. Il devrait arriver à Marignane demain matin à 9h pour finaliser sa signature.

Abdelli, sous contrat avec Angers jusqu’en juin prochain, était l’objet d’une bataille entre plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’Olympique Lyonnais, mais il a finalement choisi Marseille comme prochaine destination.

