OM Mercato : une grosse annonce tombe à Angers pour Himad Abdelli !

À l’approche de la clôture du mercato d’hiver, Angers SCO a confirmé que Himad Abdelli pourrait quitter le club dans les prochains jours, une sortie très attendue qui concerne directement l’Olympique de Marseille.

Présent au micro de Ligue 1+, l’entraîneur Alexandre Dujeux a déclaré que le départ d’Abdelli était « dans le bon sens », tout en soulignant que la transaction n’était pas encore officialisée.

Un dossier OM déjà bien engagé

Depuis plusieurs semaines, Abdelli est dans le viseur de l’OM, qui le suit avec insistance pour renforcer son milieu de terrain cet hiver.

Le profil du milieu offensif algérien plaît particulièrement à Roberto De Zerbi, qui verrait en Abdelli un joueur capable d’apporter de la créativité et de la polyvalence dans le jeu marseillais. De plus, trois départs devraient intervenir au milieu de terrain, avec Gomes, Vermeeren et O’Riley, de quoi faire de la place à Abdelli.

Selon les dernières informations, les discussions entre l’OM et Angers ont été réactivées, avec Marseille prêt à satisfaire les exigences du SCO (4 millions d’euros) pour accélérer la conclusion du transfert avant la fin du mercato.

Un contrat en vue au Vélodrome

Plusieurs médias évoquaient également un accord entre Abdelli et l’Olympique de Marseille sur les termes personnels du contrat, ce qui signifie que le joueur souhaite rejoindre le club phocéen.

Avec son contrat qui expire en juin 2026, Abdelli pourrait soit arriver immédiatement cet hiver moyennant une indemnité, soit s’engager librement en fin de saison si aucun accord n’est trouvé d’ici lundi soir.

Une attente lourde de sens

Sur le plan sportif, Abdelli n’était pas présent dans le groupe d’Angers récemment, notamment lors du match face à Marseille, ce qui laissait déjà entendre que ce dossier avançait sérieusement.

L’issue de ce transfert pourrait être déterminante pour l’effectif marseillais, qui cherche à densifier son milieu créatif dans la course à la Ligue des Champions, tout en permettant à Angers d’obtenir une compensation pour un joueur dont le contrat touche à sa fin.