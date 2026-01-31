OM Mercato : nouvelle offensive pour Abdelli !

L’heure tourne et la pression grimpe sur la Canebière : alors que la clôture du Mercato approche à grands pas, l’OM et Angers ont renoué le dialogue autour d’Himad Abdelli. Le choix du joueur est arrêté, l’OM accélère, et les deux directions sont embarquées dans un sprint serré pour conclure avant la deadline.

C’est le feuilleton brûlant de ces dernières heures, où tension et incertitude rythment les ultimes tractations d’un transfert stratégique. Himad Abdelli, le milieu angevin plaît à l’OM, qui tente une offensive de dernière minute pour renforcer son entrejeu avant la fermeture du Mercato. Depuis le début du mercato hivernal, l’OM scrute avec assiduité le profil d’Abdelli. Performant, polyvalent à Angers, l’Algérien coche toutes les cases et malgré l’intérêt de l’OL, très tôt, le joueur a affiché une préférence nette pour le projet marseillais. Depuis plusieurs jours l’accord est total : sportivement comme contractuellement, Abdelli se projette à Marseille, ce qui donne à la direction olympienne un sérieux levier dans la dernière ligne droite. En interne, le joueur pousse pour que la situation se débloque au plus vite, désireux de franchir un cap et de rejoindre la cité phocéenne dès cet hiver. Face à cette détermination, les négociateurs marseillais savent qu’ils avancent avec un avantage non négligeable, même si tout n’est pas encore joué.

Angers accepte de revenir à la table des discussions avec l’OM

De son côté, Angers ne veut pas brader un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2026, surtout après une progression constante de sa valeur marchande – estimée aujourd’hui à 3 millions d’euros, avec un potentiel encore plus haut dans les mois à venir. Mais la perspective de voir partir Abdelli gratuitement l’été prochain a fini par faire évoluer la position du SCO. Les enjeux financiers priment désormais, et même une indemnité revue à la baisse parait préférable à un départ sans contrepartie.

Cette inflexion permet selon Foot Mercato un retour à la table des négociations. Désormais, la direction angevine privilégie la certitude d’un accord rapide à la prise de risque financière. Marseille n’entend toutefois céder à aucune surenchère. Malgré l’urgence du moment, Pablo Longoria et Mehdi Benatia refusent toute folie afin de ne pas surpayer un joueur disponible librement dans quelques mois. La première offre, avoisinant les deux millions d’euros avec bonus et pourcentage à la revente, n’avait pas convaincu Angers. Mais ces retrouvailles dans les discussions laissent la porte ouverte à un compromis avant le gong.