OM Mercato : bye bye Angel Gomes !

Par Laurent Hess - 1 Fév 2026, 10:30
💬 Commenter
Arrivé libre du LOSC, Angel Gomes va quitter l’OM lors des dernières heures du Mercato. Il finira la saison en Angleterre.

Vraiment pas une réussite… Pablo Longoria pensait avoir flairé une belle affaire l’été dernier ebn faisant venir Angel Gomes à l’OM. Le petit milieu de terrain anglais était libre après son passage au LOSC. Mais à 25 ans, Gomes n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le onze de Roberto De Zerbi, et avec les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri cet hiver, il était candidat au départ, lui qui a perdu sa place depuis décembre dernier et n’avait été aligné qu’à deux reprises, en Coupe de France.

Gomes va quitter l’OM pour Wolverhampton

Selon Foot Mercato, Angel Gomes va quitter l’OM ces prochaines heures. Il va s’engager avec Wolverhampton, lanterne rouge de Premier League). « Les Wolves viennent de conclure un accord de principe avec l’Olympique de Marseille pour signer Angel Gomes, d’après plusieurs sources. Il s’agirait d’un prêt d’un million d’euros, avec une option d’achat d’environ 7 M€ », indique « FM ». Gomes viendra compenser chez les Wolves le départ de Marshall Munetsi, en prêt au Paris FC, alors que Jean-Ricner Bellegarde est suivi de très près par Besiktas.

