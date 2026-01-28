À LA UNE DU 28 JAN 2026
OM Mercato : l’Italie comme solution d’urgence pour oublier Emerson ?

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 09:16
Pervis Estupinan (AC Milan)
L’OM serait intéressé par le latéral gauche de l’AC Milan, Pervis Estupiñán (28 ans), sur ce mercato hivernal.

En quête d’un latéral gauche capable de tenir la route immédiatement, l’OM serait intéressé par Pervis Estupiñán, actuel joueur de l’AC Milan. Selon le site Bolavip, le club lombard serait disposé à lâcher l’international équatorien contre un chèque estimé à 10 millions d’euros. Une somme conséquente, mais qui reflète le standing d’un joueur habitué au haut niveau européen. Cette saison, Estupiñán n’a toutefois disputé que 11 matchs, pour une seule passe décisive, un temps de jeu limité qui pourrait faciliter une sortie cet hiver.

Une concurrence déjà bien installée

L’OM n’est pas seul sur le dossier. Toujours selon Bolavip, des clubs turcs et espagnols se sont déjà renseignés sur la situation du latéral gauche, conscients de l’opportunité que pourrait représenter un joueur en manque de continuité à Milan. Un contexte qui oblige Marseille à avancer vite s’il souhaite transformer cet intérêt en véritable offensive. Ce dossier italien n’est pas le seul étudié à la Commanderie. 

Une piste plaît aussi en Premier League

Ce n’est pas la première fois que le nom de Pervis Estupiñán est associé à l’OM, preuve que le profil plaît depuis un moment en interne. Selon nos informations, Medhi Benatia travaille également en parallèle sur une piste en Premier League. En outre, le club phocéen resterait toujours intéressé par Souffian El Karouani, le latéral gauche d’Utrecht, déjà suivi lors des précédentes fenêtres de transfert.

Un poste prioritaire pour De Zerbi

Avec la blessure d’Emerson, le chantier du poste de latéral gauche est devenu une priorité absolue pour Roberto De Zerbi. L’OM multiplie les pistes, compare les profils et avance ses pions avec prudence, mais détermination. Italie, Angleterre ou Pays-Bas, le futur remplaçant d’Emerson est peut-être déjà ciblé. Reste à savoir quelle piste Marseille décidera d’accélérer… et à quel prix.

