Revue de presse : Angers a son remplaçant d’Abdelli, rebondissement pour Maupay, Puel tranche pour Sergio Ramos

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 11:27
Branco Van den Boomen (Ajax Amsterdam)
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Angers SCO : l’ancien Toulousain Van den Boomen en approche !

L’Equipe annonce que le SCO, qui s’apprête à vendre Himad Abdelli à l’OM, aurait trouvé son successeur du côté de l’Ajax. Il s’agirait de l’ancien Toulousain Branco van den Boomen (30 ans). Le milieu de terrain devrait passer sa visite médicale ce mercredi et être prêté jusqu’à la fin de la saison. Il ne figure plus dans les plans de l’Ajax, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027.

LOSC, Paris FC : l’OM refuse une offre du FC Séville pour Maupay

En instance de départ à l’OM, Neal Maupay serait courtisé par deux clubs de Ligue 1 : le LOSC, et surtout le Paris FC. Le FC Séville serait également intéressé par l’ancien Niçois, mais se serait vu refuser son offre de prêt par le club olympien, selon Foot Mercato.

Mais aussi…

AS Monaco : Pocognoli n’a pas peur pour son avenir après la déroute à Madrid

Malgré la lourde défaite concédé ce mardi soir par l’AS Monaco contre le Real Madrid (6-1) en Ligue des Champions, l’entraîneur de l’ASM, Sébastien Pocognoli, se dit « assez serein » sur son avenir au club du Rocher. « Les résultats ne suivent pas mais je peux regarder droit devant moi et dire qu’on fait le maximum. Mais, à un moment, les résultats reviendront. J’espère que ce sera avec moi. J’ai la force et la conviction que mes idées passeront à un moment dans le club. Mon futur, ce n’est pas moi qui le décide, mais je ne changerais pas une seule chose de ce que j’ai fait jusqu’à présent. Si j’avais fait autrement, la situation serait encore plus difficile », a-t-il confié.

OGC Nice : Puel recale Sergio Ramos

Annoncé dans le viseur de l’OGC Nice lors de ce mercato hivernal, Sergio Ramos ne devrait pas débarquer sur la Côte d’Azur cet hiver. Selon France Bleu, le nouvel entraîneur des Aiglons, Claude Puel, aurait recalé l’ancien défenseur central du Real Madrid et du Paris Saint-Germain.

FC Metz : Benoît Tavenot nouvel entraîneur !

Comme attendu, Stéphane Le Mignan a été relevé de ses fonctions d’entraîneur du FC Metz après une réunion avec son président, Bernard Serin. Il paye la dernière place du club lorrain au classement, avec douze défaites en dix-huit journées. Il va être remplacé par Benoît Tavenot, qui a été l’adjoint de Frédéric Antonetti en Lorraine entre 2019 et 2022.

TFC : Casseres au Genoa, ça avance !

Gianluca Di Marzio a annoncé que les discussions entre le TFC et le Genoa pour un transfert de Cristian Casseres avançaient dans le bon sens. Pour rappel, les Violets réclament 14 M€ pour leur milieu vénézuélien, une somme que les Italiens ne sont pas prêts à mettre. Le joueur, lui, a fait savoir qu’il voulait filer en Serie A.

