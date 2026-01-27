Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’OM vient d’officialiser le prêt de Neal Maupay au FC Séville jusqu’à la fin de la saison. Un prêt sans option d’achat.

Arrivé en Andalousie hier, Neal Maupay est officiellement un joueur du FC Séville ! L’OM vient de communiquer sur le prêt de l’attaquant de 29 ans. Poussé vers la sortie lors de la dernière intersaison, Maupay avait refusé de partir et en avait payé le prix puisqu’il a très peu joué. Il a eu droit à quelques minutes lors du carton à Nice (5-1), essentiellement pour chambrer les supporters de son club formateur qui l’avaient allumé un an plus tôt. Il a aussi été titulaire contre Bourg-Péronnas en 32es de finale de la Coupe de France (6-0) et est entré en jeu contre Bayeux, marquant une fois (9-0).

En juin, il reviendra à Marseille

Ce prêt va lui permettre de sortir du contexte marseillais, où le retour d’Amine Gouiri lui barrait un peu plus le chemin de l’équipe professionnelle. L’Algérien est titulaire, Pierre-Emerick Aubameyang sa doublure. A Séville, Maupay sera aussi confronté à de la concurrence, notamment incarnée par l’ancien Marseillais Alexis Sanchez, qui est toutefois blessé au bassin actuellement. Selon plusieurs médias, le prêt ne comporte pas d’option d’achat. Neal Maupay devrait donc revenir en juin à l’OM, où il lui reste deux années de contrat.