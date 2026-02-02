La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé par toute l’Europe, Jérémy Jacquet est sur le point de faire chavirer le mercato rennais. Liverpool a frappé un coup monumental et s’apprête à offrir au Stade Rennais la plus grosse vente de son histoire.

Ce dimanche soir, le dossier Jérémy Jacquet a connu une accélération spectaculaire. Annoncé très proche de Chelsea ces dernières semaines, le défenseur central du Stade Rennais semblait promis aux Blues, qui avaient déjà formulé une offre solide et obtenu l’accord du joueur. Mais dans les dernières heures du mercato, Liverpool est entré en scène au moment parfait, redistribuant totalement les cartes dans ce feuilleton brûlant.

Très vite, les Reds ont affiché un intérêt clair, structuré et surtout offensif. À la recherche d’un défenseur jeune, puissant et déjà rompu au très haut niveau, le club anglais a identifié Jérémy Jacquet comme une priorité absolue pour le projet mené par Arne Slot. À seulement 20 ans, l’international Espoirs français impressionne par sa maturité, sa lecture du jeu et sa capacité à répondre aux exigences du très haut niveau. Un profil taillé pour Anfield.

Face à cette montée soudaine de la concurrence, Rennes s’est retrouvé en position idéale. Initialement peu enclin à vendre son joyau défensif, le club breton a compris que l’intensification des convoitises pouvait faire exploser les compteurs et déboucher sur une vente historique.

Plus grosse vente de l’histoire du Stade Rennais

Le véritable coup de théâtre est tombé dans la soirée. Comme révélé plus tôt, Liverpool est passé à l’offensive avec une offre estimée à 70 millions d’euros. Un montant XXL, jamais atteint par le Stade Rennais, et qui dépasse largement la vente de Jérémy Doku à Manchester City. Selon nos informations, les discussions entre les deux clubs ont très fortement progressé dans la foulée, au point que le transfert est désormais considéré comme quasi bouclé.

Un an seulement après son passage en Ligue 2 à Clermont, Jérémy Jacquet s’apprête à franchir un cap vertigineux dans sa carrière. Séduit par le projet sportif et la promesse d’un rôle important dans l’effectif, le joueur a vu Liverpool prendre une avance décisive sur Chelsea et les autres prétendants. Les Reds ont frappé fort, vite et au bon moment, forçant Rennes à céder face à une opportunité financière exceptionnelle.

Sauf retournement de situation, Jérémy Jacquet va devenir la plus grosse vente de l’histoire du club breton et s’engager avec Liverpool, qui réalise là un énorme coup sur le marché en s’offrant l’un des défenseurs français les plus prometteurs de sa génération.

Rennes encaisse aussi un chèque XXL pour Meïté

Dans le même temps, le Stade Rennais a également bouclé le départ de Kader Meïté. Le jeune attaquant de 18 ans a été cédé à Al-Hilal, qui a cassé sa tirelire en déboursant plus de 30 millions d'euros, bonus compris. Le transfert a été officialisé ce jour et confirme la capacité du club breton à valoriser ses jeunes talents sur le marché international.