RC Strasbourg Mercato : gros coup dur avant le PSG, le Stade Rennais impacté ?

Mamadou Sarr, en partance pour Chelsea, devrait disputer son dernier match avec le RC Strasbourg ce dimanche contre le PSG. Et cela pourrait bien impacter le Stade Rennais…

Les joies de la muti propriété ! Les supporters du RC Strasbourg seront sans doute ravis de l’apprendre, et cela se confirme : après Liam Rosenior et en attendant Emanuel Emegha, c’est Mamadou Sarr qui va quitter le RCSA au beau milieu de la saison pour rejoindre Chelsea.

Rosenior fait un sale coup au RCSA

Rosenior en a fait une priorité et il a obtenu gain de cause : selon Gioal, le défenseur prêté à Strasbourg va rejoindre le club londonien, club phare du groupe Blueco. Sarr évoluant au même poste que Jacquet, on peut penser que l’arrivée de l’ancien lyonnais met un terme aux spéculations autour de celle de Jérémy Jacquet. Le défenseur du Stade Rennais ne quittera pas le club breton pour rejoindre les Blues cet hiver, lui qui ne souhaiterait partir qu’à Chelsea et sur qui Liverpool se pencherait de plus en plus.

Pour compenser la perte de Sarr, le RC Strasbourg va accueillir Aaron Anselmino via un prêt jusqu’à la fin de saison.