Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM passe la vitesse supérieure sur le mercato ! Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli ont atterri ce lundi à l’aviation générale de Marignane pour finaliser leur arrivée à Marseille.

Tout commence avec le Nigérian Tochukwu Nnadi, 22 ans, qui a débarqué à l’aéroport pour enchaîner visite médicale et signature de contrat à l’OM dans la journée. Une étape clé avant de rejoindre le groupe marseillais et de débuter sa nouvelle aventure sous les couleurs olympiennes.

Mais c’est Himad Abdelli qui a volé la vedette avec ses premiers mots à son arrivée : « Je suis très heureux. Marseille était mon premier choix. » Un message clair : l’Algérien est déjà motivé pour s’imposer au Vélodrome et contribuer au projet de l’OM.

Avec ces deux renforts fraîchement arrivés, Roberto De Zerbi peut compter sur un souffle nouveau dans son effectif. L’OM affiche clairement ses ambitions pour la suite de la saison et prépare déjà ses prochains rendez-vous avec une équipe renforcée.