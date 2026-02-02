À LA UNE DU 2 FéV 2026
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
[12:16]ASSE : Montanier arrive, Kilmer hausse le ton !
[12:00]PSG Mercato : coup dur pour l’OM, Paris va offrir une recrue à l’OL ! 
[11:46]FC Nantes Mercato : Kantari prêt à piquer une recrue au LOSC ! 
[11:16]ASSE Mercato : Montanier met déjà les joueurs au pied du mur, le club annonce des renforts !  
[11:00]Revue de presse : Messi vers l’Arabie saoudite, le LOSC s’active pour la fin du mercato, le Stade Rennais laminé avant l’OM !
[10:45]FC Nantes : Kita a relancé 3 dossiers pour finir le Mercato en boulet de canon ! 
[10:22]FC Barcelone Mercato : la première recrue de l’été 2026 déjà bouclée, c’est une énorme surprise ! 
[09:50]OM Mercato : et maintenant, Benatia s’attaque à un Japonais bourreau du PSG ! 
[09:30]OM Mercato : Nnadi et Abdelli à Marseille, l’Algérien livre ses premiers mots !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Nnadi et Abdelli à Marseille, l’Algérien livre ses premiers mots !

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 09:30
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

L’OM passe la vitesse supérieure sur le mercato ! Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli ont atterri ce lundi à l’aviation générale de Marignane pour finaliser leur arrivée à Marseille.

Tout commence avec le Nigérian Tochukwu Nnadi, 22 ans, qui a débarqué à l’aéroport pour enchaîner visite médicale et signature de contrat à l’OM dans la journée. Une étape clé avant de rejoindre le groupe marseillais et de débuter sa nouvelle aventure sous les couleurs olympiennes.

Mais c’est Himad Abdelli qui a volé la vedette avec ses premiers mots à son arrivée : « Je suis très heureux. Marseille était mon premier choix. » Un message clair : l’Algérien est déjà motivé pour s’imposer au Vélodrome et contribuer au projet de l’OM.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Avec ces deux renforts fraîchement arrivés, Roberto De Zerbi peut compter sur un souffle nouveau dans son effectif. L’OM affiche clairement ses ambitions pour la suite de la saison et prépare déjà ses prochains rendez-vous avec une équipe renforcée.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot