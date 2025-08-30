Lors du match entre l’ASSE et Grenoble, les Magic Fans ont déployé une banderole très acide contre Pierre Ekwah.

Après une saison passée à l’ASSE sous forme de prêt, Pierre Ekwah a définitivement été acheté par les Verts en provenance Sunderland. Cependant, malgré un montant de 6 millions d’euros déboursé, la relégation de Sainté a provoqué un conflit. Ekwah a refusé de jouer en Ligue 2, provoquant une tension ouverte avec le club. Le milieu s’entraînait même de son côté avec un programme individualisé dans l’Essonne, sur Paris.

« Descendre en L2 et ne pas assumer »

Comme dévoilé sur notre site, un rendez-vous s’est déroulé jeudi entre le joueur et les dirigeants stéphanois, dans les bureaux de L’Etrat. Pour autant, Ekwah n’a pas encore fait son retour dans le groupe, mais les supporters stéphanois ont eu une pensée pour lui.

En effet, durant le match entre l’ASSE et Grenoble, les Magic Fans ont déployé une banderole très acide à l’égard du numéro 4 : « Descendre en L2 et ne pas assumer. Les dérives du foot moderne sont à gerber. Le beurre, l’argent du beurre EKWAH encore ? ». Le message est passé, et Pierre Ekwah sait au moins à quoi s’attendre s’il devait rester à l’ASSE…