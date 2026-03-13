ASSE Mercato : Pierre Ekwah sort de l’ombre et relance son avenir

Prêté cet hiver par l’AS Saint-Étienne, Pierre Ekwah commence doucement à trouver son rythme en Angleterre sous les couleurs de Watford FC. Encore en phase d’adaptation en Championship, le milieu de terrain stéphanois a toutefois signé ce week-end sa première véritable action décisive… un détail qui pourrait peser lourd dans la balance du prochain mercato estival.

Une intégration progressive en Angleterre

Arrivé à Watford FC lors du dernier mercato hivernal, Pierre Ekwah a dû prendre son mal en patience avant de faire ses débuts. L’ancien joueur formé au FC Nantes puis passé par Chelsea FC a d’abord découvert le championnat anglais par petites touches.

Ses premières minutes sont arrivées le 24 février lors de la défaite face à Ipswich Town (0-2), avec une entrée en jeu à la 80e minute. Quelques jours plus tard, il a récidivé lors du succès contre Bristol City FC (2-1), en entrant cette fois à la 86e minute.

Des apparitions courtes mais importantes pour un joueur qui cherche encore ses repères dans un championnat réputé pour son intensité.

Une action décisive dans les derniers instants

Ce week-end, face à Sheffield Wednesday, Pierre Ekwah a franchi un premier cap. Entré à la 65e minute à la place de l’international sénégalais Nampalys Mendy, le milieu stéphanois a pesé dans le dernier quart d’heure malgré un carton jaune reçu peu après son entrée.

Dans les ultimes minutes de la rencontre, Ekwah a tenté sa chance de loin. Sa frappe, mal repoussée par le gardien Pierce Charles, a permis à Vivaldo Semedo de suivre et d’égaliser dans les dernières secondes (1-1).

Un geste simple, mais décisif, qui permet à Watford de repartir avec un point précieux.

Un prêt qui peut tout changer pour le mercato

Avec trois apparitions en quelques semaines, Pierre Ekwah commence à intégrer la rotation du club anglais, actuellement 9e de Championship. Son temps de jeu reste limité, mais la confiance de son entraîneur semble progressivement grandir.

Pour l’ASSE, cette montée en puissance pourrait tomber à point nommé. Le dossier Ekwah reste entouré d’un certain flou : du côté de Watford, on évoque une option d’achat estimée à 7 millions d’euros, tandis que le club stéphanois parle plutôt d’un simple prêt.

Quoi qu’il en soit, de bonnes performances en Angleterre pourraient faciliter un départ définitif cet été et permettre à l’ASSE de tourner rapidement la page après un bras de fer qui n’a, jusqu’ici, satisfait aucune des deux parties sur le plan sportif.

Une chose est sûre : si Pierre Ekwah continue sur cette dynamique, son prêt à Watford pourrait bien devenir l’une des petites clés du prochain mercato stéphanois.