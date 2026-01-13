À LA UNE DU 13 JAN 2026
Mercato : la nouvelle star russe déterre la hache de guerre entre le PSG et le FC Barcelone 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 15:00
Aleksey Batrakov
Une nouvelle pépite russe attire déjà les regards des plus grands d’Europe, et le duel s’annonce explosif entre le PSG et le FC Barcelone au mercato.

Aleksey Batrakov. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose mais il est au coeur de toutes les attentions au mercato. Selon les dernières informations dEkrem Konur, le FC Porto, le PSG, le FC Barcelone, l’Inter, l’AS Monaco et la Juventus suivent de très près la situation du milieu offensif de poche (1,71m), chacun prêt à sortir le chéquier pour rafler la mise.

Le problème pour les prétendants ? Le Lokomotiv Moscou n’est pas vendeur à n’importe quel prix et n’acceptera un départ que pour une somme comprise entre 35 et 40 millions d’euros. Une barre élevée qui ne fera qu’attiser la concurrence, et pourrait transformer cette opération en véritable bataille financière entre cadors européens.

À 20 ans, Batrakov affole le Mercato ! 

Pour le PSG, c’est l’opportunité de renforcer son effectif avec un profil très prometteur avant de se lancer dans les gros rendez-vous européens. Du côté du Barça, l’envie est la même : récupérer un talent capable d’impacter immédiatement l’attaque catalane. Monaco et l’Inter, eux, jouent le rôle de challengers, prêts à se positionner si une ouverture se crée.

Cette course contre la montre montre à quel point le marché est déjà intense. Le joueur russe est désormais une pièce centrale de ce mercato hivernal, et sa décision pourrait redistribuer les cartes chez plusieurs cadors européens. Pour les fans, le suspense est à son comble : qui sortira vainqueur de ce duel XXL ?

