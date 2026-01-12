Ce lundi soir, le PSG dispute son 16e de finale de Coupe de France face au voisin du Paris FC. Luis Enrique devrait faire des changements par rapport au onze ayant remporté le Trophée des champions.

Cinq jours après son expédition koweïtienne qui lui a permis de garnir un peu plus sa vitrine à trophées, le Paris Saint-Germain est de retour en France. Après son ennemi marseillais, il s’apprête à affronter son voisin parisien, le PFC, pour la deuxième fois en huit jours. Après le succès 2-1 en Ligue 1 au Parc des Princes, le champion d’Europe accueille le promu pour les 16es de finale de la Coupe de France. Et selon Le Parisien, Luis Enrique devrait faire tourner son effectif par rapport au match contre l’OM.

Ramos récompensé de son but contre l’OM ?

Le quotidien régional annonce quatre changements : Illya Zabarnyi et Lucas Beraldo seront alignés en défense centrale à la place de Marquinhos et Willian Pacho, Senny Mayulu sera titulaire au milieu au lieu de Fabian Ruiz et Gonçalo Ramos sera récompensé de son égalisation à la dernière seconde face à l’OM par une place dans le onze aux dépens d’Ousmane Dembélé. Selon Le Parisien, le onze du PSG sera le suivant : Chevalier – Zaïre-Emery,Zabarnyi, Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Mayulu – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

Le quotidien annonce qu’après une première partie de saison passée à digérer l’incroyable intensité de la précédente et à limiter la casse en raison des nombreuses blessures, Luis Enrique attend de son équipe une montée en puissance dans les prochaines semaines. Le but étant d’être au top physiquement et d’avoir tous les titulaires sur pieds quand les 8es de finale de la Champions League débuteront.