PSG Mercato : Luis Enrique s’exprime sur l’avenir de Dembélé et sort la sulfateuse

Avant le duel entre le PSG et le Paris FC en Coupe de France, Luis Enrique s’est exprimé sur l’avenir très incertain d’Ousmane Dembélé. Et il n’a pas été tendre…

Lors de sa dernière conférence de presse, Luis Enrique est revenu avec fermeté sur les rumeurs qui entourent le Paris Saint‑Germain et les négociations de contrats en cours, comme ceux de Dembélé et Barcola. L’entraîneur espagnol a clairement dénoncé les « fake news » qui circulent autour du club, en soulignant que ces spéculations n’ont pour but que de « destabiliser les joueurs et l’équipe ». Il a insisté sur le fait que les discussions contractuelles sont privées et que le club sait ce qu’il veut pour son avenir.

Les propos forts de Luis Enrique

« Ce sont des rumeurs, tout le temps autour du PSG. On est habitués, c’est privé et ça le restera. Il y a beaucoup de fake news. C’est important de déstabiliser les joueurs et l’équipe mais rien de ça ne va se passer. C’est normal d’avoir des négociations mais ça reste privé, nous savons ce que nous voulons et c’est le plus important. En ce sens, on est tranquilles et calmes. Normalement tu dois gérer les problèmes sur la pelouse mais en ce moment on cherche à nous déstabiliser à l’extérieur avec des fake news. Mais rien avoir avec notre équipe », a déclaré le coach, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pour Ousmane Dembélé, un des cadres offensifs du PSG et récent Ballon d’Or, ces propos prennent une dimension particulière. Interrogé sur le sujet, Luis Enrique a volontairement éludé la question, renvoyant vers la direction sportive (« Question pour la direction sportive… tu peux poser la question à Luis Campos »), marquant une certaine distance vis‑à‑vis du dossier prolongation.

Un dossier contractuel suivi de près

Selon les dernières informations de la presse, le PSG aurait entamé des pourparlers avec Dembélé pour une éventuelle prolongation de contrat, alors que l’ancien Barcelonais est sous contrat jusqu’en juin 2028. Le club parisien souhaite sécuriser ses stars, mais les négociations ne seraient pas simples : certaines sources évoquent un écart significatif entre l’offre du club (30 millions d’euros par an) et les attentes salariales du joueur (le double), ce qui pourrait expliquer l’absence d’accord rapide à ce stade.

Cette situation contractuelle intervient dans un contexte où le PSG veut construire autour de ses leaders, comme l’a récemment rappelé Luis Campos à propos de la stabilité du projet et de l’importance de retenir les hommes clés, dont l’entraîneur lui‑même.

Sur le terrain, Dembélé reste une pièce importante

Indépendamment de ces discussions, Dembélé continue de jouer un rôle actif dans le groupe, lui qui a marqué face à l’OM dans le Trophée des Champions.

La situation sur son avenir n’est pas figée : d’un côté, le club cherche à consolider l’effectif autour de Dembélé et d’autres cadres, d’un autre côté, le joueur garde une marge de manœuvre dans ces négociations délicates. Alors que l’équipe vise de nouveaux succès domestiques et européens, l’avenir de Dembélé pourrait bien devenir un des fils conducteurs du projet parisien dans les mois à venir.