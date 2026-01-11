PSG Mercato : un énorme démenti tombe pour l’avenir de Fabian Ruiz

Ciblé par Galatasaray, Fabian Ruiz était annoncé proche de prolonger au PSG. Finalement, la vérité serait toute autre.

Le milieu espagnol Fabián Ruiz, sous contrat avec le Paris Saint‑Germain jusqu’en 2027, se retrouve de nouveau au centre des discussions sur le marché des transferts cet hiver. Alors que le Galatasaray SK a relancé ses démarches pour tenter de s’attacher ses services, un fait clé se détache : le PSG ne prévoit pas de prolonger le contrat du joueur, et sa situation contractuelle reste orientée vers un possible départ, pas une prolongation.

Un intérêt renouvelé du Galatasaray

Les dirigeants du club turc ont entamé des contacts directs avec le PSG, notamment via Luis Campos — directeur général du club parisien et ancien conseiller du Galatasaray. Lors d’une réunion avec Abdullah Kavukçu, responsable des recrutements à Istanbul, le club stambouliote a présenté une première proposition visant à obtenir Fabián sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Cependant, cette offre n’a pas convaincu le PSG, qui a jugé les conditions financières et sportives inadéquates pour l’accepter.

Pas de prolongation pour Ruiz

Dans le contrat de Fabián Ruiz existe une clause particulière qui s’activera à la fin de la saison : un club prêt à payer 30 millions d’euros pourrait le faire venir automatiquement. Le Galatasaray attend désormais une réponse formelle de Campos sur cette option.

Malgré cela, les positions restent fermes du côté du PSG :

En effet, comme le rapporte La Cadena SER, le club ne planifie pas, pour l’instant, de prolonger le contrat de Fabián Ruiz au‑delà de 2027. Une prolongation était pourtant évoquée ces derniers jours, comme relayé sur notre site.

Si un départ devait se concrétiser, les Parisiens réclameraient environ 40 millions d'euros, un montant supérieur à celui de la simple activation de clause mentionnée. Ruiz aurait même donné son feu vert pour écouter la proposition du club turc selon les médias locaux.

Le point de vue du joueur

Mais selon des sources proches du joueur, Fabián Ruiz ne se projette pas vers un départ immédiat cet hiver et souhaite rester concentré sur son rôle au PSG pour le moment, même si une prolongation n’est donc pas envisagée en ce moment.