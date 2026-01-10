À LA UNE DU 10 JAN 2026
PSG Mercato : Luis Enrique en panique, Ruiz aurait donné son accord pour partir ! 

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 21:38
Le mercato hivernal s’emballe autour de Fabian Ruiz, le milieu espagnol du Paris Saint‑Germain, qui se retrouve au centre d’une offensive majeure de Galatasaray. Alors que le PSG n’a pas encore ouvert la porte à un départ immédiat, la stratégie turque pourrait déjà peser sur l’avenir du joueur à Paris.

🔥 Une piste « bombe » en plein mercato

Selon plusieurs médias turcs et internationaux, Galatasaray a bel et bien lancé les discussions pour attirer Fabian Ruiz, milieu de 29 ans sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027. Les dirigeants stambouliotes ont entamé des contacts avec le club parisien et l’entourage du joueur pour sonder les possibilités d’un transfert.

La piste ne serait pas seulement symbolique : Galatasaray considère Ruiz comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain, après avoir déjà approché plusieurs autres profils et décidé de concentrer une grande partie de son budget sur ce dossier.

💶 Montant de l’opération : une offre proche de 30 M€

Sur le plan financier, la donne est claire : le PSG valorise Ruiz autour de 40 millions d’euros, un montant aligné sur sa valeur de marché actuelle.

Galatasaray, de son côté, aurait préparé une offre autour de 30 millions bonus compris, intégrant un schéma de paiement et éventuellement des clauses pour réduire l’impact financier direct, comme le relaye le média turc Hürriyet.

Ce type de proposition — inférieure à l’évaluation parisienne — pourrait néanmoins susciter une réponse si elle est couplée à une stratégie intelligente de la part de Galatasaray, notamment via des bonus ou un prêt avec option d’achat.

🧠 Le PSG encore ferme… mais pas fermé

Pour l’instant, le PSG n’aurait pas donné suite à une offre de prêt formulée par Galatasaray, privilégiant de garder l’Espagnol, pièce maîtresse de Luis Enrique, dans son effectif cet hiver. La direction parisienne, comme rappelé par plusieurs sources, ne souhaite pas affaiblir son entrejeu en plein cœur de la saison.

Pourtant, le fait que des discussions officielles aient commencé avec Luis Campos et les recruteurs turcs montre que le dossier n’est pas simplement une rumeur — et qu’il mobilise des négociateurs des deux côtés.

🔁 Ruiz aurait donné son feu vert

Le média turc ajoute également que Ruiz aurait donné son feu vert pour écouter la proposition de Galatasaray, ce qui paraît tout de même étonnant, étant donné qu’une prolongation à Paris a été évoquée. Ekrem Konur rapportait également que l’Espagnol, utilisé à 21 reprises cette saison, souhaitait rester en Ligue 1.

Difficile donc de démêler le vrai du faux, mais si un départ devait se concrétiser — notamment en été —, ce serait moins à cause d’une seule offre turque qu’en raison d’un changement de plan stratégique du PSG ou d’une volonté de Ruiz d’explorer de nouveaux horizons ailleurs.

