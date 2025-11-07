PSG Mercato : Paris fonce sur un buteur qui flambe, clash en vue dans le vestiaire !

Le PSG préparerait un gros coup offensif en visant Alexey Batrakov, meilleur buteur du championnat russe. Mais si l’opération se concrétise, elle pourrait réveiller des tensions dans le vestiaire, notamment avec Illya Zabarnyi, en raison du contexte géopolitique.

Le PSG cherche à renforcer son attaque et aurait jeté son dévolu sur Alexey Batrakov, la sensation du championnat russe. Selon Match TV, le club parisien pourrait formuler une offre autour de 23 millions d’euros pour s’attacher les services du serial buteur du Lokomotiv Moscou.

L’agent du joueur confirme les discussions : « Cette information est exacte. Oui, nous sommes en discussion avec le PSG, mais également avec différents clubs européens. Alexey est un joueur très intelligent et polyvalent ; il a un objectif précis et travaille pour l’atteindre. Je suis convaincu que si Alexey veut jouer en Europe, il y parviendra ! »

Tensions en vue avec Zabarnyi ?

Mais un transfert du Russe au PSG ne serait pas sans risque pour la cohésion du vestiaire. L’expérience de Matvei Safonov, récemment confronté aux tensions liées au conflit Russie-Ukraine, a montré que l’arrivée d’un joueur russe pouvait raviver des frictions. Illya Zabarnyi, international ukrainien, pourrait être directement concerné.

Malgré tout, le PSG semble prêt à passer outre ces considérations si l’opération sportive est jugée prioritaire. Reste à savoir si la direction saura gérer la tension potentielle au sein du vestiaire et convaincre le joueur de poser ses valises au Parc des Princes.