OL : 3 à 5 recrues attendues, un mercato encore loin d’être fini !

A moins d’un mois du terme du Mercato, l’OL a bien accéléré cette semaine pour se renforcer. Les Gones visent encore plusieurs renforts.

Désormais à 31,28 M€ dépensés (pour 72,8 M€ de revenus) sur ce Mercato d’été avec la signature pour 10 M€ + 5 M€ et un intéressement de Tyler Morton (Liverpool FC, 22 ans), l’Olympique Lyonnais affiche cinq renforts sur ce Mercato. Les Gones sont à peu près à mi-chemin dans leur recrutement estival à 25 jours de la fin de la fenêtre estivale 2025. Guidé par Matthieu Louis-Jean et sa cellule de recrutement, l’OL avance avec les idées claires… Avec toujours la volonté de finaliser son plan de dégraissage en faisant d’affaiblir le moins possible l’effectif.

L’OL prêt à attendre Dominik Greif (Majorque)

A l’heure où nous écrivons ces lignes ce mercredi, il reste entre trois et cinq postes à pourvoir… Avec pour priorité de dénicher un gardien de but titulaire pour remplacer Lucas Perri (parti à Leeds pour 16 M€) et un ailier droit. Le chantier du portier semble aujourd’hui le plus proche d’aboutir. En effet, si plusieurs pistes sont creusées, le premier choix de l’OL se porte sur Dominik Greif (28 ans), le portier slovaque de Majorque. Pour l’heure, et comme l’a expliqué L’Equipe, le club des Baléares fait de la résistance et attend 6 M€ bonus inclus pour lâcher l’ancien gardien du Slovan Bratislava à un an du terme de son contrat. Les négociations sont toujours en cours en sachant que Greif est déjà d’accord avec Lyon et ne veut pour l’heure pas céder aux sirènes du LOSC, également intéressé par ses services. Le temps joue donc en faveur de l’OL qui n’est plus aussi impatient de boucler la venue de son N°1 face à la préparation sérieuse réalisée par Rémy Descamps. L’ancien Nantais – qui était ouvert à un départ au début du Mercato comme l’avait confié son agent Christophe Mongai sur notre site – pourrait même débuter face à Lens si aucune solution n’est trouvée dans les dix jours.

Ça bosse en silence pour l’ailier droit et l’avant-centre

Outre le dossier du dernier rempart, les équipes de Ben Charrier travaillent activement (et discrètement) sur le poste d’ailier droit. Poste où le très courtisé Ainsley Maitland-Niles dépanne depuis le début de la préparation avec le jeune Rémi Himbert (17 ans) en doublure. Avec le retour d’Ernest Nuamah, qui n’est pas attendu avant la fin d’année, Lyon a besoin d’un candidat sérieux pour le poste. Peu de noms ont fuité sur ce poste à l’exception de ceux de Gonçalo Borges (ex-FC Porto qui a signé au Feyenoord) et d’Alan Minda (Cercle Bruges, piste qui semble depuis abandonnée).

Autre dossier de fin de marché : celui de l’avant-centre. L’OL ne compte pas laisser le poids de l’attaque sur le seul Georges Mikautadze et sur le jeune Alejandro Gomes Rodriguez (17 ans). L’idée d’un troisième attaquant dans un registre différent (plus athlétique ?) est dans les tuyaux… En fonction des opportunités que le marché offrira à l’OL sur la fin.

Encore du mouvement à prévoir au milieu

Si, contrairement aux rumeurs (Doekhi, Ziolkowski), il n’est pas dans les plans du club de recruter un défenseur supplémentaire – y compris en cas de départ d’Ainsley Maitland-Niles ou Saël Kumbedi -, le plan dégraissage pourrait ouvrir la voie d’une à deux recrues supplémentaires. En cas de départ de Malick Fofana, un ailier gauche supplémentaire sera recruté mais le Belge n’est pas chaud du tout pour Everton. L’agence Roc Nation, qui s’occupe du feu-follet lyonnais, semble avoir échoué à le placer dans un très gros club (Liverpool, Bayern Munich, Manchester United).

Enfin, l’OL continue à travailler dans l’ombre à la signature d’un milieu … Mais doit aussi songer à dégraisser dans le secteur (Akouokou, Matic et Diawara) pour ne pas brider les belles promesses entrevues durant la pré-saison (Merah, De Carvalho). Si Matthieu Louis-Jean apprécie réellement le profil de Benjamin Bouchouari (AS Saint-Etienne, 23 ans), cette piste n’est plus d’actualité. En revanche, la porte n’est pas complètement refermée pour Pierre Lees-Melou (Stade Brestois, 32 ans). L’OL a certes avisé le club armoricain qu’il n’irait pas au-delà de sa dernière offre inférieure aux 6-7 M€ réclamés mais a bien pris soin de préciser que ce dossier était indépendant de ceux de Tyler Morton et Pavel Sulc. Dans l’éventualité où le SB29 revoyait finalement sa position pour offrir à Lyon le fameux N°6 amené à remplacer Nemanja Matic ?