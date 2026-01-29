PSG Mercato : un dossier chaud de l’hiver réglé, Paris a haussé le ton

Le PSG a tranché dans le vif en décidant de conserver Lee Kang-in pour la seconde partie de saison. L’Atlético Madrid a tenté de s’engouffrer mais Paris a été intraitable. Plongée dans les coulisses d’un mercato hivernal sous tension.

La situation de Lee Kang-in à Paris

Arrivé au PSG avec de grandes promesses, Lee Kang-in peine à s’imposer dans les plans de Luis Enrique. Utilisé à 21 reprises cette saison, le milieu offensif coréen n’a néanmoins que peu d’opportunités lors des grands rendez-vous. Blessé à la cuisse depuis plusieurs semaines, son cas alimente les rumeurs autour de son avenir, au cœur d’un effectif parisien très concurrentiel.

Ce manque de temps de jeu nourrit les interrogations et, logiquement, attise l’intérêt de clubs étrangers en quête d’opportunités pendant la fenêtre hivernale.

Les ambitions de l’Atlético et la réponse du PSG

L’Atlético de Madrid a longtemps maintenu la pression, décidé à faire revenir Lee Kang-in en Liga dès cet hiver. Un intérêt concret, persistant et ouvertement affirmé. Face à l’offensive espagnole, les dirigeants parisiens se sont montrés intransigeants : aucun départ ne sera envisagé en janvier pour le Sud-Coréen, malgré l’ouverture de ce dernier à un transfert, comme le rapporte la Cadena SER.

Cette position forte s’inscrit dans la continuité d’un mercato où le PSG a déjà recalé plusieurs prétendants. D’ailleurs, le club avait déjà reçu des propositions l’été dernier, toujours avec le même refus net.

Les coulisses d’un non-transfert hivernal

En coulisse, le dossier a agité le board parisien. Le joueur, séduit par l’idée d’un nouveau challenge, a manifesté son envie de partir, sans convaincre sa direction. Pour le PSG, garder Lee Kang-in reste une décision stratégique et assumée : envoyer un message de fermeté alors que la période des transferts bat son plein.

Dans la foulée de cette décision, l’actualité du club démontre que l’Atlético pourrait continuer à scruter d’autres profils à Paris. De son côté, Kang-In Lee va devoir relever le défi de briller à Paris malgré une concurrence féroce, alors que la saison approche ses échéances-clés.

La suite pour le milieu coréen ? Un challenge sportif relevé, au sein d’un PSG qui ne veut rien lâcher sur ses ambitions en championnat comme en Europe. Les regards resteront fixés sur son évolution dans la rotation de Luis Enrique.