À LA UNE DU 17 JAN 2026
[19:00]ASSE : Geraerts annonce un Stade de Reims de combat face aux Verts
[18:55]RC Lens – AJ Auxerre (1-0) : la place de leader retrouvée et un record égalé, les notes des Sang et Or
[18:38]FC Barcelone : un scandale avec un joueur de l’OM ressurgit
[18:17]OM : Pierre Ménès se moque des galères marseillaises pour aller à Angers
[18:02]PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol
[17:46]Stade Rennais Mercato : accord trouvé avec une recrue, Beye vise la Champions League !
[17:33]FC Nantes : première amère pour Benhattab avec Reims
[17:12]Real Madrid : Mbappé a soutenu Vinicius Jr, conspué par le Bernabeu
[16:50]OM Mercato : l’Atlético est passé à l’attaque pour Greenwood !
[16:23]FC Barcelone : amer, Flick fracasse Dro pour son départ au PSG
PSG Mercato : après le Barça avec Dro, Luis Enrique frustre un autre géant espagnol

Par Raphaël Nouet - 17 Jan 2026, 18:02
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre Lille.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En plus de recruter le jeune Dro Fernandez au FC Barcelone, le PSG aurait refusé de transférer son milieu offensif sud-coréen Kang-in Lee à l’Atlético Madrid.

Le Paris Saint-Germain a décidé de frustrer les géants espagnols, en ce mercato hivernal ! Il a commencé par arracher Dro Fernandez au FC Barcelone, alors que le club catalan pensait prolonger son milieu offensif de 18 ans. Mais celui-ci a accepté de s’engager avec Paris jusqu’en 2030, moyennant une indemnité de 6 M€ correspondant à sa clause de départ. Un transfert qui a ulcéré Hansi Flick. Et ce samedi, on apprend que le PSG a également décidé de fermer la porte à un départ Kang-in Lee, que l’Atlético Madrid aurait aimé faire revenir en Liga cet hiver.

Pourtant, Dro et Lee jouent au même poste…

Une décision quelque peu surprenante dans la mesure où Dro Fernandez et Kang-in Lee évoluent à peu près au même poste (milieu central) et ont le même profil (petit, technique, actif). L’Espagnol est droitier et le Sud-Coréen gaucher. C’est la principale différence entre les deux. Mais sachant que Dro quitte le Barça pour trouver du temps de jeu à Paris, apprendre que son nouveau club conserver finalement un concurrent à son poste constitue un premier coup dur.

Plutôt décevant depuis son arrivée en 2023 en provenance de Majorque, Kang-in Lee est un peu mieux cette saison. Même s’il apprécie moins quand Luis Enrique l’aligne au poste de faux numéro neuf, son activité au milieu de terrain est appréciable. Dommage qu’il se soit blessé en fin d’année lors de la Coupe du monde des clubs…

