La presse espagnole a assuré que l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, se sentait trahi par le départ de Dro Fernandez au PSG. L’Allemand n’a pas cherché à le cacher lors de sa conférence de presse du jour…

Depuis hier et la révélation que Dro Fernandez va s’engager avec le PSG, la presse espagnole assure qu’Hansi Flick vit très mal la chose. L’entraîneur du FC Barcelone comptait visiblement sur son milieu offensif de 18 ans, qui a impressionné lors des matches de pré-saison. Depuis plusieurs semaines, il le fait peu jouer car tous les titulaires sont revenus de blessure. C’est peut-être ce qui a incité Dro à accepter l’offre du PSG portant sur un contrat de quatre ans et une indemnité de 6 M€ correspondant à sa clause de départ. A moins que ce ne soit qu’une question d’argent, ce qui est souvent le cas quand un Blaugrana rejoint le club du Qatar…

« Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur »

Mais ce qui est sûr, c’est qu’Hansi Flick est effectivement très amer. En conférence de presse, ce samedi, l’Allamand a déclaré : « En tant que coach, on donne beaucoup de confiance aux joueurs, on les aide à grandir, à progresser, mais je sais aussi qu’il y a des gens dans leur entourage. Je préfère attendre que le transfert soit acté. Reposez-moi la question à ce moment-là. Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100%, y mettre tout ton cœur. C’est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C’est ce que je veux voir. Tous les autres, je n’en veux pas ».

Vainqueur de ses onze derniers matches toutes compétitions confondues, le FC Barcelone tentera de prolonger sa série, demain, sur la pelouse de la Real Sociedad. L’épisode Dro est certes décevant pour Hansi Flick comme pour la direction mais, depuis le début de la saison, le joueur de 18 ans ne jouait qu’un rôle mineur dans la bonne marche des Catalans.