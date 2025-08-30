PSG Mercato : une offre est tombée pour Lee Kang-In, les enchères pourraient monter !

L’avenir de Lee Kang-In au PSG est plus que jamais incertain.

Le Mercato ferme ses portes ce lundi et l’avenir de Lee Kang-In ne semble tenir qu’à un fil. Le Sud-Coréen aimerait plus de temps de jeu et ne refuserait pas un départ cet été. Mais la direction parisienne reste ferme et refuse de le laisser partir alors que l’ancien joueur de Majorque est sous contrat jusqu’en 2028.

Nottingham a proposé 30 M€ pour Lee

Selon L’Equipe, Nottingham Forest a formulé ces derniers jours une offre de 30 M€, avec des bonus pouvant atteindre 30 M€ supplémentaires. Mais le PSG a refusé. Forest serait prêt à revoir sa proposition à la hausse, alors que Fulham, l’AC Milan et Naples seraient également intéressés par le joueur, acheté 22 M€ à Majorque l’été dernier.