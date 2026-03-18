Prêté par l’OL à Annecy lors du dernier jour du mercato, l’attaquant anglais Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans) a hâte d’en découdre avec l’ASSE samedi. Et il a bien compris qu’il ne devait pas porter de vert.

Samedi contre Annecy, l’AS Saint-Etienne tentera de reprendre sa marche en avant, stoppée à Grenoble (0-0) après cinq victoires consécutives. Sachant que l’ESTAC a pris quatre longueurs d’avance après son succès à… Annecy (2-1) lundi, les trois points sont obligatoires. Face à eux, les Verts trouveront un joueur prêté par l’OL. L’attaquant anglais Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans) a été prêté cet hiver chez les Savoyards. S’il n’a toujours pas marqué avec sa nouvelle équipe, il a au moins retenu qu’à Geoffroy-Guichard, il n’était pas question de porter du vert, comme il l’a expliqué au Dauphiné Libéré.

« La première chose qu’on m’a dite quand je suis arrivé à Lyon est que je ne pouvais pas porter de vêtements verts »

« C’est un super challenge pour moi parce que Saint-Étienne est un rival de Lyon. Aujourd’hui, je suis à Annecy et ça va être un super match à jouer. La chose la plus importante sera de prendre les trois points. On sait que ça va être un match difficile mais on donnera le maximum. C’était très compliqué déjà contre Le Mans (0-3) et Troyes (1-2) mais il ne faut pas tirer de conclusions avant que le match ait lieu. Ce n’est jamais plaisant de reculer au classement. On est désormais 9es mais il reste encore sept matches à disputer et on a encore toutes nos chances pour atteindre les play-offs. La première chose qu’on m’a dite quand je suis arrivé à Lyon est que je ne pouvais pas porter de vêtements verts. Je connais tout ça mais ce sera un autre match samedi. J’avais des chaussures vertes à l’entraînement ? (Il rit) Non, je ne crois pas qu’elles soient vraiment vertes ! Mais c’est sûr que je ne les mettrai pas ce week-end pour le match ! »

Gomes Rodriguez a aussi loué l’ambiance du Chaudron, ce qui devrait lui épargner une réception trop houleuse samedi : « J’y suis déjà allé avec Lyon mais j’étais resté sur le banc. C’était un gros match, il y avait une grosse ambiance. Je pense que ce ne sera une telle ambiance contre Annecy mais ce sera encore une super atmosphère. C’est un bon stade où aller jouer. Mais je vais y aller sans pression, je ne me mets jamais la pression ».

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2