L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, avait senti que Grenoble allait poser des problèmes à son équipe samedi dernier. Il a donc tenu un discours très mobilisateur qui a permis d’éviter la défaite (0-0).

Avec son bilan exceptionnel de cinq victoires consécutives, qui ont permis à l’ASSE de remonter à la 2e place du classement de Ligue 2, Philippe Montanier aurait pu relâcher la pression avant le déplacement à Grenoble. Il n’en a rien été. Comme on peut le voir dans l’Inside Match Week diffusé par le club forézien, le technicien a au contraire senti venir le traquenard au Stade des Alpes et fait en sorte que ses joueurs restent mobilisés via un discours qui prend aux tripes.

« Aucun relâchement n’est possible, aucun ! »

« Grenoble, pour moi, c’est meilleur que Laval. Quand on voit les difficultés qu’on a eues contre Laval à domicile, ce sera un match difficile. La Ligue 2, c’est du combat et on besoin de combattants, d’un esprit combattant. Ne soyez pas surpris, soyez prêts. Pour moi, ce match de Grenoble est le match piège par excellence car on joue une équipe qui est en deuxième partie du classement et nous on est sur cinq victoires consécutives. C’est un match piège ! Ne tombez pas dans le piège. Aucun relâchement n’est possible, aucun. Qui va être relâché ce soir ? Micka’ (Nadé) ? Cardo’ ? Igor (Miladinovic) ? Paul (Eymard) si tu rentres ? Personne ! Il faudra du sacrifice, de la solidarité entre vous, de la détermination. Chacun de vous doit faire un top match pour réaliser une performance historique. Si on ne le fait pas ce soir, on ne le fera jamais. Vous êtes prêts pour ça les gars ? C’est un moment historique. Soyez prêts et pas surpris ! »

Bien vu car les Verts ont eu toutes les peines du monde à ramener un point de leur déplacement en Isère. Sans la sonnette d’alarme tirée par Philippe Montanier, ils auraient pu être surpris par les Grenoblois et chuter au pire moment de la saison. Car l’ESTAC, lui, n’a pas laissé filer de points contre Annecy (2-1) lundi.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2